Президент Киргизии Жапаров оценил сотрудничество с Россией

Фото: сайт Кремля
Киргизия высоко оценивает стратегическое сотрудничество с Россией. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.
Он отметил, что идёт активное развитие взаимоотношений между ведомствами обеих стран, а также линии народной демократии.
Жапаров добавил, что нынешнее успешное сотрудничество является следствием ранее выстроенных дружественных отношений между странами. Он уверен, что у партнёрства Киргизии и России есть множество перспектив.
Кроме того, президент страны напомнил о начале строительства нескольких русскоязычных школ в Киргизии. По его словам, выпускники таких учебных заведений смогут внести весомый вклад в развитие государства.
В заключение Жапаров выразил заинтересованность в построении торгово-экономических отношений с российской стороной.
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Жапаров добавил, что нынешнее успешное сотрудничество является следствием ранее выстроенных дружественных отношений между странами. Он уверен, что у партнёрства Киргизии и России есть множество перспектив.
В заключение Жапаров выразил заинтересованность в построении торгово-экономических отношений с российской стороной.
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Анастасия Чинкова