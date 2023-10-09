Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины «человекоподобными животными», схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев. Об этом Петро написал в своем блоге.
По мнению Петро, демократические страны не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Он также добавил, что граждане Израиля и Палестины — это люди, которые подчиняются международному праву.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.
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Екатерина Коршунова