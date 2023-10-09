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Президент Колумбии сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов

Лидер Колумбии Петро сравнил слова министра обороны Израиля с речами нацистов
09 октября 2023, 21:44
Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что заявления министра обороны Израиля Йоава Галланта, который назвал противников из Палестины «человекоподобными животными», схожи с высказываниями нацистов в отношении евреев. Об этом Петро написал в своем блоге.
По мнению Петро, демократические страны не могут позволить нацизму восстановиться в международной политике. Он также добавил, что граждане Израиля и Палестины — это люди, которые подчиняются международному праву.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ. По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.


Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#армия
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#министр
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Посол Палестины заявил о подготовке визита президента Аббаса в Москву
09 октября 2023, 22:36

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент Палестины Махмуд Аббас готовится к официальному визиту в Москву, об этом сообщил посол страны Абдельхафиз Нофаль в интервью для «Россия 24».
«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву», - прокомментировал ситуацию Нофаль.

Он также отметил, что Палестина ценит позицию России по конфликту с Израилем. 

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посетил Москву 8 октября по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. 

При этом, ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что поддерживает Палестину и призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. Он также выразил готовность отправить в зону конфликта чеченских миротворцев.

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#израиль
#конфликт
#посол
#россия
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Кадыров заявил о готовности отправить в Израиль миротворцев
09 октября 2023, 22:12

Фото: kremlin.ru

Чеченский лидер Рамзан Кадыров поддержал палестинскую сторону в конфликте с Израилем и заявил о готовности отправить в зону конфликта миротворцев, в своем Telegram-канале.
«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее», - прокомментировал ситуацию Кадыров.

Он также призвал лидеров исламских государств объединиться и остановить бомбежки мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков. 

В завершении Кадыров заявил, что готов отправить чеченских миротворцев в зону конфликта для наведения порядка. 

В настоящий момент под израильскими ударами в секторе Газа погибли 687 человек, еще 3726 доставлены в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести.

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#рамзан чечня
#военные
#израиль
#сектор газа
#хамас
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СМИ: ХАМАС заявил, что готов обсуждать перемирие с Израилем
Al Hadath: ХАМАС заявил о готовности обсудить перемирие с Израилем
09 октября 2023, 21:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что готово обсуждать с Израилем перемирие между сторонами. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Мы [представители ХАМАС] открыты для обсуждения перемирия с Израилем», — заявили представители палестинского движения. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#израиль
#сми
#взрывы
#министр
#переговоры
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В плену у ХАМАС находятся десятки людей с двойным гражданством
В ХАМАС заявили, что в плену находятся десятки людей с двойным гражданством
09 октября 2023, 21:19

Фото: iStock/nito100

Боевики ХАМАС заявили, что у них в плену находятся десятки заложников с двойным гражданством.
Отмечается, что в плену у палестинцев есть и люди, имеющие гражданство Российской Федерации.

Ранее представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда заявил, что движение будет казнить по одному израильскому заложнику за каждое нападение Израиля на жилой дом без предупреждения. Он также отметил, что казнь заложников будет транслироваться в формате аудио и видео.

В то же время президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста. 

По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#гражданство
#люди
#хамас
#сектор газа
#израиль
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Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах»
09 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах». Об этом говорится в заявлении израильской армии, которое было опубликовано в телеграм-канале.
Сообщается, что инцидент на границе с Ливаном закончен, угрозы новых происшествий отсутствуют. Армия Израиля отметила, что во время столкновений у границы с Ливаном силами Тель-Авива были убиты несколько человек, еще один вернулся обратно в Ливан.

Ранее министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него. Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте. 

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#израиль
#армия
#человек
#инцидент
#министр
#удар
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В США назвали главное условие для государства, которое появится на месте Украины
Макгрегор: Государство на месте Западной Украины должно быть нейтральным к РФ
09 октября 2023, 21:09

Фото: iStock/JARAMA

Государство, которое появится на месте нынешней Западной Украины, должно быть нейтральным к России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Godfrey Bloom Official.
«Каким бы ни было государство, которое возникнет в западной части Украины, оно должно быть нейтральным», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Он также отметил, что Россия никогда не позволит Соединенным Штатам создать на ее границах государство, агрессивно настроенное против Москвы.  

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, в ходе телефонного разговора с американским лидером Джозефом Байденом, заявил, что выступает против вступления Киева в НАТО. Он также выступил против «упрощенной» процедуры вступления Киева в Североатлантический альянс, которая подразумевала обход для Украины плана действий, необходимых к выполнению для всех будущих членов НАТО.

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#сша
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«Как во времена холокоста»: Президент Израиля высказался о жертвах атаки ХАМАС
Ицхак Герцог: Столько евреев не погибало за один день даже со время холокоста
09 октября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Такое количество евреев не погибало за один день со времен холокоста, заявил президент Израиля Ицхак Герцог в обращении к международному сообществу.
«По моему мнению, со времен холокоста столько евреев не погибали за один день. Со времен холокоста мы не видели такого, когда еврейских женщин и детей, бабушек и дедушек, даже переживших холокост сгоняли в грузовики и брали в плен», - прокомментировал ситуацию Герцог.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

По последним данным, число погибших в Израиле от нападения ХАМАС из сектора Газа к этому моменту составляет не менее 800 человек, а количество раненных достигло отметки 2400.

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#израиль
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#конфликт
#погибшие
#президент
#сектор газа
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Израиль намерен преподать ХАМАС урок, заявил министр Дермер
Министр: Израиль намерен преподать ХАМАС урок, чтобы никто не вздумал напасть
09 октября 2023, 20:29

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер заявил, что Израиль намерен преподать ХАМАС такой урок, чтобы больше никто из врагов Израиля не решил напасть на него, передает РИА Новости.
«Мы должны сломить их волю на такие действия на ближайшие десятилетия — не только ХАМАС, но и «Исламского джихада», но и других террористических группировок», — заявил министр по стратегическим вопросам Израиля.

Дермер добавил, что Израиль преподаст урок не только сектору Газа, но и Ирану, который скрыто участвует в этом военном конфликте. Он также обвинил Иран в финансировании террористов. По мнению министра, Тегеран обеспечивает порядка 90 процентов финансирования ХАМАС.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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#взрывы
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Трамп раскрыл шокирующую правду о причинах конфликта Израиля и Палестины
Трамп: Конфликт Израиля и Палестины стал следствием разморозки иранских активов
09 октября 2023, 20:22

Фото: РИА Новости/Кевин Даунс

Разгоревшийся между Израилем и Палестиной конфликт стал следствием разморозки американский властями иранских активов, заявил бывший президент США Дональд Трамп, во время выступления в штате Айова.
«Эта война произошла в том числе из-за того, что США разморозили 6 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Трамп. 

​Бывший глава США также отметил, что эти денежные средства были разблокированы в рамках недавней договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. 

При этом, ранее сын Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что следующий военный конфликт, который разожгут США, вспыхнет на Тайване. Он также отметил, что каждое крупное вооруженное противостояние в современном мире - это результат слабости Соединенных Штатов.

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