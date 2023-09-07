«Президент» Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

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Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного «освобождения» украинских территорий. Об этом Османи сообщила на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Османи подчеркнула, что Косово моментально приняло меры для поддержки украинского народа, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении РФ. Она также добавила, что Косово и НАТО «навечно связаны вместе».
Османи выразила благодарность Столтенбергу за помощь Североатлантического альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».
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Османи выразила благодарность Столтенбергу за помощь Североатлантического альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию.
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Екатерина Коршунова