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«Президент» Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

«Президент» Косово заверила НАТО, что будет поддерживать Киев до победного конца
07 сентября 2023, 17:43
Фото: iStock/BrilliantEye

Фото: iStock/BrilliantEye

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи заявила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного «освобождения» украинских территорий. Об этом Османи сообщила на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Османи подчеркнула, что Косово моментально приняло меры для поддержки украинского народа, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении РФ. Она также добавила, что Косово и НАТО «навечно связаны вместе».

Османи выразила благодарность Столтенбергу за помощь Североатлантического альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию.


Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

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В США призвали оказывать давление на россиян
Зампостпреда США при ООН Вуд: Ситуация на Украине не улучшается
07 сентября 2023, 17:22

Фото: iStock/ValleraTo

Ситуация на Украине плохая, и тенденции к улучшению нет, заявил зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
«Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины», - прокомментировал ситуацию Вуд. 

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию. Он неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ. 

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#сша
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#украина
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США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере
07 сентября 2023, 16:38

Фото: iStock/syahrir maulana

США ввели санкции против одиннадцати граждан России за действия в киберсфере. Об этом сообщили в офисе по контролю за иностранными активами Минфина США.
Подробные причины ограничений не сообщаются.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции Евросоюза (ЕС) против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России. Сийярто указывал на то, что уже существующие санкционные ограничения нанесли Москве ущерба меньше, чем Европе.

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В ТИК ДЭГ разделили ключи расшифрования результатов электронного голосования
07 сентября 2023, 16:30

Фото: Мособлизбирком

В территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. В этом году предусмотрены отдельные ключи расшифрования для пяти часовых поясов. Каждый ключ делится на семь частей, пять из которых получили представители политических партий составе ТИК ДЭГ, один ключ остался в ведении ТИК ДЭГ, а ещё один передан ЦИК России.
«Коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа. Обещаю, что я добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ», – сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.  
Ключи будут храниться в запертых прозрачных боксах с пломбами под круглосуточным видеонаблюдением. В воскресенье после завершения голосования ключи соберут, и ТИК ДЭГ приступит к определению результатов дистанционного электронного голосования.  
«В этом году мы будем предоставлять итоги дистанционного электронного голосования по каждому часовому поясу в течение двух часов после завершения голосования. Это уникальная практика в истории ДЭГ. В прошлом году расшифровка результатов проходила только после завершения голосования на всей территории страны», – отметил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.  
Принять участие в ДЭГ в этом году захотели 1 216 026 человек. Это рекорд – на федеральной платформе никогда не голосовало такое число избирателей.
 
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
 
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.

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#подмосковье
#московская область
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В ГД заявили об ответных мерах на применение Киевом оружия с обедненным ураном
07 сентября 2023, 16:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что использование Украиной оружия с обедненным ураном может привести только к тому, что российские войска начнут применять в ответ симметричные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Бабашов отметил, что украинцам необходимо осознать то, что их используют в качестве «пушечного мяса». Парламентарий подчеркнул, что поставки таких боеприпасов не помогут Киеву решить тактические и стратегические задачи.

Напомним, в США официально заявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне подтвердили, что снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый транш военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов. 

Сообщается, что страны и институты Евросоюза пообещали предоставить Украине помощи в два раза больше чем США. 

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#сша
#украина
#страны
#поставки
#нато
#пентагон
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Украина начала экспортировать зерно через хорватские порты
07 сентября 2023, 16:02

Фото: iStock/elena_larina

Украина получила возможность и уже начала экспортировать зерно, используя хорватские порты. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свиреденко.
«Благодарим за такую возможность. Этот торговый путь хоть и нишевый, но уже пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора», — сообщила министр.

Она уточнила, что в Киеве придают данному логистическому маршруту особенное значение, которые можно будет использовать для торговли между Хорватией и Украиной после окончания конфликта с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна.

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#президент
#экспорт
#сделки
#министр
#поставки
#киев
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В Волгоградской области перехвачен украинский беспилотник
07 сентября 2023, 15:45

Фото: iStock/aapsky

В Волгоградской области был обнаружен и нейтрализован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает администрации Волгоградской области.
«Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства Обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - приводятся слова главы региона Андрея Бочарова.

По информации Mash, целью для нанесения удара была воинская часть в Городищенском районе. Таким образом, Волгоградская область впервые подверглась вражеской атаке.

7 сентября украинская сторона предприняла сразу несколько попыток атаковать беспилотниками Ростовскую и Брянскую области, также один дрон был сбит в подмосковном Раменском. Уточняется, что БПЛА летел в сторону Москвы.

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#бпла
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В Армении оценили отношения с Россией
В МИД Армении назвали отношения с Россией рабочими
07 сентября 2023, 15:32

Фото: iStock/irgit

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что страна находится с Россией в рабочих отношениях, их не стоит расценивать как напряженные.
«C Россией отношения рабочие. Как всегда бывает со всеми партнерами, есть разногласия, ведутся обсуждения, что не означает, что это можно трактовать как напряженность», - рассказал Ованнисян.

При этом он подчеркнул, что работа с российской стороной продолжается по всем вопросам. Замминистра добавил, что страна не планирует выход из ОДКБ.

Напомним, в Москве осудили последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он сделал в интервью итальянским СМИ, назвав их неприемлемыми. 3 сентября Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Он также заявил, что зависимость Армении в сфере безопасности от России была ошибкой. Пашинян считает, что на данный момент Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, по причине того, что сама нуждается в боеприпасах.

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#страны
#отношения
#интервью
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Iltalehti: ВВС США начнут использовать инфраструктуру финского аэропорта Рованиеми
07 сентября 2023, 15:29

Фото: istock / naumoid

Соединенные Штаты продолжают ведение переговоров с Финляднией по оборонному сотрудничеству под названием Defence Cooperation Agreement (DCA). Военно-воздушные силы США приступят к использованию инфраструктуры аэропорта Рованиеми, находящегося в 760 километрах от Сант-Петербурга. Об этом пишет финская газета Iltalehti.
«Президент республики Саули Ниинистё подтвердил... что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми», — сообщает газета.  Кроме того, Саули Ниинистё сообщил, что переговоры по DCA продвигаются хорошо.
Также США в процессе подготовки оборонных двухсторонних соглашений со Швецией и Данией

Ранее Марат Баширов заявлял, что Финляндия запугивает ядерной войной для отвлечения от экономических проблем.

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#финляндия
#запад
#аэропорт
#сша
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Политолог Баширов: Финляндия пугает ядерной войной, чтобы отвлечь от проблем в экономике
Политолог Баширов объяснил слова президента Финляндии об угрозе атомной войны
07 сентября 2023, 14:44

Фото: IStock/naumoid

Президент Финляндии Саули Ниинистё предостерёг об опасности эскалации конфликта на Украине. Глава государства призвал «серьёзно относиться к риску применения атомного оружия».
Однако политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен, что никакой угрозы применения ядерного оружия нет. В беседе с «Радио 1» он отметил, что таким образом финский лидер пытается отвлечь граждан от внутренних проблем.
«Господин президент пытается сейчас как-то обосновать своим избирателям, что власти Финляндии думают о безопасности. Ведь там сейчас много проблем, связанных с потерей рабочих мест, с тем, что нужно больше платить за бензин. Вот они и спасают финнов от мифической ядерной войны. Но никакой ядерной войны не будет, никаких ядерных ударов не будет ни с нашей стороны, ни со стороны стран НАТО, в том числе Америки. Потому что цель США во всём происходящем – ослабить Европу, но не уничтожить её. А применение ядерного оружие уничтожит рынки сбыта в Европе», — сказал Баширов.
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#сша
#оружие
#политолог
#нато
#финляндия
#ядерное оружие
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