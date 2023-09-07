«Президент» Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

В территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. В этом году предусмотрены отдельные ключи расшифрования для пяти часовых поясов. Каждый ключ делится на семь частей, пять из которых получили представители политических партий составе ТИК ДЭГ, один ключ остался в ведении ТИК ДЭГ, а ещё один передан ЦИК России.