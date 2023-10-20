Фото: istockphoto/william87
Страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его мнению, так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.
Глава балтийской республики рассказал, что обсуждал ситуацию с президентами Финляндии и Эстонии, а потому имеет представление о том, в каком направлении движется расследование ЧП на газопроводе, передает ERR. Ринкевичс оговорился, что, конечно, здесь налицо вопрос целого комплекса морских прав.
Он также подчеркнул, что союзники по Североатлантическому альянсу решили усилить патрулирование Балтики. Однако вопрос закрытия моря для российских судов пока не обсуждался, поскольку расследование взрыва на газопроводе еще продолжается.
Угроза прибалтийского «закрывальщика» звучит на редкость серьезно. Скоро Ринкевичс, возможно, решит закрыть дождевые тучи, чтобы осадки не орошали поля, на которых созревает урожай нелюбимой России.
Читайте также:
Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector
В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
«Но если будет доказано, что это Россия..., должна быть дискуссия о том, что для защиты нашей критической инфраструктуры мы можем закрыть Балтийское море», — сказал латвийский президент.
Угроза прибалтийского «закрывальщика» звучит на редкость серьезно. Скоро Ринкевичс, возможно, решит закрыть дождевые тучи, чтобы осадки не орошали поля, на которых созревает урожай нелюбимой России.
Читайте также:
Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector
В Эстонии назвали возможного виновника повреждения Balticconnector
«Чушь собачья»: Путин ответил на вопрос о подрыве трубопровода между Финляндией и Эстонией
Александр Бойцов