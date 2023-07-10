Президент Литвы Науседа призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО

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Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не скоро станет полноправным членом НАТО, так как потребуется ратификация со стороны всех стран членов, которая может затянуться.
«Надеюсь, мы все сумеем найти компромисс по этому вопросу. Но помимо этого, само решение на саммите еще не означает, что членство (Украины - ред.) станет реальностью. Еще последует очень долгий процесс ратификации со стороны столиц», - заявил Науседа.
Он также привел в пример Швецию, отметив, что процесс этот может затянуться по некоторым причинам. Он также надеется, что на саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, будут приняты определенные решения, благодаря которым членство Украины в НАТО станет вполне достижимым.
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Элина Позднякова