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Президент Литвы Науседа призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО

10 июля 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина не скоро станет полноправным членом НАТО, так как потребуется ратификация со стороны всех стран членов, которая может затянуться.

«Надеюсь, мы все сумеем найти компромисс по этому вопросу. Но помимо этого, само решение на саммите еще не означает, что членство (Украины - ред.) станет реальностью. Еще последует очень долгий процесс ратификации со стороны столиц», - заявил Науседа.

Он также привел в пример Швецию, отметив, что процесс этот может затянуться по некоторым причинам. Он также надеется, что на саммите, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, будут приняты определенные решения, благодаря которым членство Украины в НАТО станет вполне достижимым.

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#Литва
#НАТО
#Украина
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National Interest: НАТО найдет причины, чтобы не принять Украину в альянс
10 июля 2023, 18:03

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну. Об этом пишет обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest.
«Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО», — отметил Пребл.

Он уверен, что правительства стран НАТО пытаются избегать действий, которые могут привести к прямому столкновению с российской армией. По словам журналиста, Брюссель опасается, что конфликт может вылиться в третью мировую войну с угрозой использования ядерного оружия.

Пребл также выразил уверенность, что разговоры вокруг членства Украины в НАТО отвлекают руководства западных стран от более серьезных вопросов. При это обозреватель считает, что сейчас необходимо искать пути мирного урегулирования конфликта. Он также не исключает и проведение мирных переговоров, благодаря которым можно было бы прекратить боевые действия на Украине.

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#Украина
#НАТО
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Политолог Шаповалов: Саммит НАТО станет провальным и для Украины, и для его участников
10 июля 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.
«Киеву не предложат никаких реальных механизмов вступления в альянс. Среди членов НАТО до сих пор нет единой позиции. Саммит НАТО окажется провальным не только для Украины, но и для участников альянса. Эта встреча будет ударом по имиджу украинского президента Владимира Зеленского», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шаповалов.

А политолог Андрей Перла предположил, что Запад не просто не возьмёт Украину в НАТО, нол и совсем скоро прекратит свою поддержку этой стране.

«Украину начали критиковать в западной прессе, а у Запада недостаточно оружия. Можно сделать интересное предположение: Запад постепенно создаёт информационный фон, чтобы прекратить поддерживать Украину против России», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Перла.

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#политика
#Украина
#НАТО
#Запад
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Минобороны ФРГ: За возможное применение немецких кассетных бомб отвечает Киев
10 июля 2023, 16:19

Ответственность за возможное использование кассетных боеприпасов с помощью оружия, переданного Украине Германией, несет Киев, а не Берлин. С таким заявлением выступил представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц в рамках брифинга кабинета министров страны.
«Нет немецкого оружия на Украине. Есть украинское оружие немецкого происхождения, а это - совершенно другие обстоятельства», - так ответил Коллатц на вопрос журналистов о возможном использовании кассетных боеприпасов на Украине с помощью немецких вооружений.

При этом он уточнил, что танки, переданные Украине Германией, также являются «украинскими», подчеркнув, что Берлин более не несет за них ответственность.

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#ФРГ
#Украина
#ответственность
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В Берлине предъявили обвинения подозреваемому в нападении на офис российских журналистов
10 июля 2023, 15:40

Фото: iStock/bluejayphoto

Прокуратура Берлина предъявила обвинения подозреваемому в нападении на здание, в котором проживали и работали российские журналисты.
Российский активист, задержанный после покушения на журналистов, продолжает отрицать предъявленные ему обвинения. Об этом сообщает телеканал ARD.

Ранее россиянин уже являлся организатором протестных акций в отношении российских властей в Берлине. В ходе обысков, у мужчины были обнаружены взрывные устройства и инструкции по их созданию. 

В заявлении прокуратуры говорится, что гражданин России обвиняется в покушении на убийство и попытке поджога здания.

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#Германия
#поджог
#обвинение
#россиянин
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Минобороны: Более 11 тысяч наёмников из 84 стран прибыли на Украину с начала СВО
10 июля 2023, 15:27

Фото: iStock/vladj55

В Министерстве обороны России заявили, что с начала проведения СВО на Украину прибыли 11 675 наёмников из 84 стран.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество иностранных боевиков прибыли на Украину с марта по апрель прошлого года.

Примечательно, что большая часть иностранных наемников прибыла из Польши. Минобороны также сообщило, что Киев усилил вербовку наемников из-за срыва мобилизации. По информации оборонного ведомства, для того, чтобы сокрыть огромные потери украинской армии, для ведения боевых действий привлекаются иностранные бойцы.

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#Минобороны
#наемники
#Польша
#потери ВСУ
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Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года
10 июля 2023, 15:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Запрет будет распространяться на кредиты и займы, которые жители присоединенных территорий, оформили в банках или микрофинансовых организациях. 

До 2026 года, с физических лиц из новых регионов, не будут взыскиваться долговые обязательства. Отмечается, что данная мера не распространяется на долги между физическими лицами и на задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Обнародованный документ вступает в законную силу через 10 дней со дня его опубликования. 

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#Путин
#новые регионы
#взыскание долгов
#ДНР
#ЛНР
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Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка внесли в перечень террористов
10 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/blinow61

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который финансировал ВСУ, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
Напомним, 3 июля стало известно, что Черняка объявили в розыск по обвинению в спонсировании ВСУ. По информации Следственного комитета РФ, бизнесмен вместе с соучастниками переводил денежные средства ВСУ.

Сообщается, что за прошлый месяц, мужчина потратил на нужды украинских формирований более 90 млн рублей.


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#Путин
#новые регионы
#взыскание долгов
#ДНР
#ЛНР
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Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
10 июля 2023, 14:34

Фото: iStock/vladj55

Украина усилила вербовку иностранных наемников для участия в боевых действиях на фоне срыва волны мобилизации.
По данным российского оборонного ведомства, Киев, с целью сокрытия больших потерь ВСУ, усилил работу по привлечению наемников из ряда стран в боевых действиях на Украине. об этом говорится в телеграмм-канале Минобороны РФ.

Украина вербует бойцов из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также известно об активизации работы по привлечению наемников в США и Канаде. 

В ведомстве сообщили, что командование ВСУ направляет в штурмы, в первую очередь, иностранных боевиков. Оказание помощи раненым иностранным служащим, осуществляется после того, как были эвакуированы украинские военные.

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#Минобороны
#Украина
#мобилизация
#наемники
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В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации
10 июля 2023, 14:21

Фото: iStock/alzay

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области объявлена эвакуация жителей.
Он сообщил, что соответствующее решение принял Совет обороны региона, исходя из анализа обстановки. Об этом сообщает телеграмм-канал Сумской ОВА.

После докладов военных и территориальных общин, власти объявили о проведении эвакуации. Отселены будут местные жители, дома которых расположены в пятикилометровой приграничной зоне, пояснил Артюх. 

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#Сумская область
#эвакуация
#Украина
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