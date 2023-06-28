Президент Литвы прибыл в Киев

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Гитанас Науседа прибыл в Киев с визитом, который не анонсировался
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл 28 июня с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации литовского лидера.
Уточняется, что он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе уже в июле. Кроме того, главы стран пообщаются о членстве Украины в ЕС, а также о поддержке Литвы.
Напомним, накануне Литва решила подписать соглашение, которое предполагает покупку у норвежской компании Kongsberg, а также отправку Украине двух пусковых систем NASAMS.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Резников оценил возможность получения членства Украины в НАТО.
Уточняется, что он обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе уже в июле. Кроме того, главы стран пообщаются о членстве Украины в ЕС, а также о поддержке Литвы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Резников оценил возможность получения членства Украины в НАТО.
Татьяна Лаврова