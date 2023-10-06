Президент Молдавии обвинила Пригожина в поптыке госпереворота

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин планировал совершить государственный переворот в Молдавии в этом году, в интервью Financial Times.
«Согласно имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный его командой», - прокомментировала ситуацию Санду.
При этом, никаких доказательств и оснований для такого вывода молдавский лидер не привела. Она также обвинила Россию в попытке вмешательства в местные выборы в Молдавии.
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Евгения Парфентьева