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Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»

14 ноября 2023, 05:52
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Президент Молдавии Майя Санду допускает, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.
«Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. <...> В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем левый берег», — заявила Санду.

Президент Молдавии убеждена, что когда жители левобережья Днестра увидят, как улучшается жизнь на правом берегу, то тоже захотят попасть в Евросоюз. По её словам, не исключено, что они хотят этого уже сейчас, но этому мешает Россия.


Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявлял, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт. Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья. По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС.

Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.


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#молдова
#евросоюз
#премьера
#ес
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Арестович*: Зеленский серьёзно конфликтует с военными из-за провала ВСУ
14 ноября 2023, 04:41

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что Владимир Зеленский находится в «серьёзном конфликте» с высокопоставленными украинскими военными из-за провала контрнаступления ВСУ. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Mundo.
По словам Арестовича*, политика нынешнего украинского президента становится всё более и более неэффективной. Он отмечает, что украинских военачальников не устраивает неправильное использование западной помощи и низкий уровень компетенции власти.

Арестович* уточнил, что позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «часто кардинально расходится» с позицией главы украинского государства, и это нельзя назвать нормальной ситуацией. При этом бывший советник Зеленского подчеркнул, что согласен со словами Залужного о том, что военный конфликт с Россией зашел в тупик.

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#всу
#украина
#конфликт
#владимир зеленский
#арестович
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области на Украине прозвучали взрывы
14 ноября 2023, 04:13

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов прогремела ночью в Хмельницкой области на западе Украины. Как сообщает украинское издание «Зеркало недели», речь идет о срабатывании системы противовоздушной обороны.
Воздушную тревогу объявили в этом регионе, а также в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях Украины. 

Ранее «Страна.ua» сообщила о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне. 

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Ермак не согласился с идеей Расмуссена о присоединении к НАТО части Украины
14 ноября 2023, 04:01

Фото: iStock/Michele Ursi

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея вступления страны в НАТО по частям не соответствует принципам Киева.
Таким образом он прокомментировал слова бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет РЕН ТВ.

«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», — подчеркнул Ермак.

Он добавил, что бывший генсек НАТО пытается сравнить ситуацию с Восточной и Западной Германией, но на Украине придерживаются мнения «у нас своя уникальная ситуация». 

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#нато
#украина
#страны
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LNK: В Литве предложили передавать Украине автомобили с российскими номерами
14 ноября 2023, 03:52

Фото: iStock/Ivan_Reshetnikov

Литовские власти предложили, по примеру соседней Латвии, передавать Киеву конфискованные автомобили с российскими автомобильными номерами. С такой инициативой выступил в интервью телеканалу LNK глава комитета литовского Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас.
«Полагаю, что автомобили с российскими номерами должны подвергаться конфискации, а ещё лучше, если потом их будут отдавать украинцам», — отметил он, добавив, что лучше всего брать в этом вопросе пример с латышских соседей.

Напоминаем, что С 11 сентября Литва запретила въезд на территорию страны любых автомобилей с выданными в России номерами, кроме тех, которые транзитом следуют в Калининград. Въехавшие после этой даты машины задерживаются.

Латвия также планирует ввести запрет на пребывание на своей территории автомобилей с российскими номерами. Конфискованные автомобили затем планируется передавать Украине. Этот законопроект уже был одобрен в первом чтении латвийским правительством, и должен начать действовать 15 ноября этого года.

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#латвия
#россия
#украина
#автомобили
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MWM: Западные наёмники перебираются с Украины в Израиль
14 ноября 2023, 02:56

Фото: iStock/zabelin

Наёмники стран Запада, которые ранее участвовали в боях на стороне Украины в районе Запорожья, теперь пополнили ряды Армии обороны Израиля, хотя в ЦАХАЛ и заявляют, что ничего об этом не знают. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«Участие иностранных боевиков со всего западного мира на стороне украинского правительства получило широкую огласку на международном уровне, при этом оценки их численности, роли и эффективности сильно различаются», — отмечает MWM.

В целом, наёмники на Украине делятся на три категории: профессиональные военные, сотрудники спецслужб и добровольцы.

Перенаправление иностранных формирований в регион Ближнего Востока связано с обострением палестино-израильского конфликта. Вследствие этого, подчеркивают авторы публикации, Вашингтон может потерять интерес к поддержке Украины из-за перенаправления иностранных формирований в Израиль — а следом за ним это сделает и Европа.

Ранее разведчики Воздушно-десантных войск РФ рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Один из военнослужащих также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины.

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#наём
#военные
#украина
#израиль
#запорожская область
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Боррель: Евросоюз допускает оказание военной помощи Армении
14 ноября 2023, 02:36

Фото: iStock/Diy13

Европейский союз допускает оказание военной помощи Армении через Европейский фонд мира, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также рассматривается и вопрос визовой либерализации для граждан Армении в Европе.
«Мы изучим возможность оказания помощи Армении из Европейского фонда мира и опции визовой либерализации для Армении», — сказал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Кроме того, по его словам, Евросоюз предупредил официальный Баку, что любое нарушение территориальной целостности Армении приведёт «к суровым последствиям».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у Москвы нет предубеждений против внешних партнёров Еревана. При этом Лавров отметил, что западные страны не прекращают активно обхаживать Армению, так как хотят дружить с ней против России. Однако глава российского МИДа подчеркнул, что Ереван должен выбрать свой путь самостоятельно.

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#армения
#азербайджан
#военная техника
#помощь
#евросоюз
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Байден назвал «нового» президента США
Байден назвал Камалу Харрис президентом
14 ноября 2023, 02:22

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден в ходе встречи с хоккеистами в Белом доме назвал Камалу Харрис президентом. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — цитирует агентство слова американского лидера.

Отмечается, что вице-президент США Камала Харрис в сентябре призналась, что с учётом возраста Джо Байдена допускает возможность перехода к ней власти.

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#президент
#белый дом
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Матеуш Моравецкий сохранит за собой пост премьер-министра Польши
Gazeta Wyborcza: Президент Польши Дуда снова назначил Моравецкого премьером
14 ноября 2023, 02:17

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Польши Анджей Дуда вновь назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром страны, доверив ему право формировать кабинет министров по итогам прошедших в октябре выборов в сейм. Об этом сообщает издание Gazeta Wyborcza.
Моравецкий заверил президента, что сможет создать эффективную правящую коалицию, на что Дуда заявил об уверенности в том, что впереди их ждёт «много хорошего».

Ожидается, что Матеуш Моравецкий попросит у польского сейма вотум доверия после того, как выберет новых министров.

Напомним, что 13 ноября в Польше начал работать новый состав парламента. Теперь правящая партия «Право и справедливость» не владеет большинством в сейме, а значит не может формировать правительство. Ранее на первом заседании сейма Моравецкий вместе со всем действующим составом кабмина подал в отставку «в соответствии с парламентским обычаем».

В Польше 15 октября прошли парламентские выборы. Итоги голосования показали, что лидером стала правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Однако 35,38% голосов не позволяют сформировать однопартийное правительство. Кабмин премьер-министра Матеуша Моравецкого остаётся у власти на третий срок, но единолично правительство сформировать у него нет полномочий.

Политологи предполагают, что изменения в правительстве повлекут раскол Польши и разделения в сейме страны, так как лидирующая партия противопоставляет себя Евросоюзу, а оппозиционная фракция Дональда Туска намерена наладить отношения с Германией и встроить страну в число союзников Брюсселя.


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#польша
#правительство
#политика
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Румынский сенатор Шошоакэ предложила забрать часть территорий Украины за долги
14 ноября 2023, 00:47

Фото: iStock/Nikola93

Член сената Румынии Диана Шошоакэ выпустила видеообращение к ООН и Еврокомиссии с просьбой посодействовать возврату исторически румынских территорий, которые сейчас находятся под контролем Киева, в обмен на задолженность Украины перед официальным Бухарестом. Об этом сообщает телеканал «360».
«Европейский парламент должен срочно принять участие в решении этого дела, и мы хотим вернуть наши территории и наших румын», — отметила сенатор, включенная ранее в базу украинского ресурса «Миротворец» и получавшая угрозы со стороны Киева, 




Ранее Диана Шошоакэ уже обращалась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом вернуть территории. Сенатор спросила у президента Украины, не хочет ли он поговорить про меньшинства на Украине.

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#румыния
#украина
#долги
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