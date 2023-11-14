Президент Молдавии Санду допустила вступление страны в ЕС «в два шага»

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Президент Молдавии Майя Санду допускает, что страна может стать членом Европейского союза «в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем — левый» в том случае, если не удастся найти решение приднестровского конфликта. Об этом молдавский лидер заявила в интервью Radio Moldova.
«Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. <...> В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС в два шага — сначала правый берег Днестра, а затем левый берег», — заявила Санду.Президент Молдавии убеждена, что когда жители левобережья Днестра увидят, как улучшается жизнь на правом берегу, то тоже захотят попасть в Евросоюз. По её словам, не исключено, что они хотят этого уже сейчас, но этому мешает Россия.
Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.
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