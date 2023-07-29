Президент Молдавии Санду ожидает переговоров о вступлении в ЕС в 2024 году

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Президент Молдавии Майя Санду в своей статье для The Economist призвала ЕС начать переговоры о присоединении Молдавии в начале 2024 года. По словам политика, евроинтеграция Кишинёва — жизненно необходимый вклад в стабильность и безопасность всей Европы.
По ее словам, Молдавия хочет быть готова к вступлению в ЕС к концу нынешнего десятилетия. Санду рассказала, что страна упорно работает над выполнением условий, озвученных Еврокомиссией.
Санду отметила, что Молдавии надо существенно ускорить процесс развития инфраструктуры страны, упрочить взаимодействие с ЕС в сфере безопасности и обороны, а также активировать объединение молдавской и европейской энергосистем.
Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.
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«Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия»,— сказала президент Молдавии.
Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.
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Артем Путинцев