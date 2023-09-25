Президент Молдавии Санду раскрыла, войдёт ли страна в Евросоюз

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Молдавия до конца десятилетия может войти в Евросоюз, даже несмотря на конфликт с Приднестровьем. Об этом в эфире телеканала TV8 заявила президент страны Майя Санду.
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт.
Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья.
По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС. Президент республики отметила, что страна не может ещё на несколько десятилетий оставаться в нынешнем положении, когда нет консолидации демократии и достойного уровня жизни граждан.
Также Санду добавила, что ситуация с Приднестровьем не должна стать решающей для членов Евросоюза, поскольку аналогичная ситуация уже происходила с непризнанным Северным Кипром.
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Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья.
Также Санду добавила, что ситуация с Приднестровьем не должна стать решающей для членов Евросоюза, поскольку аналогичная ситуация уже происходила с непризнанным Северным Кипром.
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Анастасия Чинкова