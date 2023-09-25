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Президент Молдавии Санду раскрыла, войдёт ли страна в Евросоюз

Санду: Молдавия до конца десятилетия может войти в состав ЕС
25 сентября 2023, 21:17
Фото: iStock/HStocks

Фото: iStock/HStocks

Молдавия до конца десятилетия может войти в Евросоюз, даже несмотря на конфликт с Приднестровьем. Об этом в эфире телеканала TV8 заявила президент страны Майя Санду.
Ранее вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна может стать частью Евросоюза и без Приднестровья. Это произойдёт в том случае, если не удастся решить конфликт.

Однако местные СМИ восприняли слова Попеску как отказ от непризнанного Приднестровья.


По словам Санду, слова вице-премьера Молдавии не означают отказ, а подразумевают ускорение процесса входа в ЕС. Президент республики отметила, что страна не может ещё на несколько десятилетий оставаться в нынешнем положении, когда нет консолидации демократии и достойного уровня жизни граждан.

Также Санду добавила, что ситуация с Приднестровьем не должна стать решающей для членов Евросоюза, поскольку аналогичная ситуация уже происходила с непризнанным Северным Кипром.

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#молдова
#ес
#конфликт
#приднестровье
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В Севастополе объявлена воздушная тревога
Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
25 сентября 2023, 21:10

Фото: istock / Harry Wedzinga

25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о воздушной тревоге. Об этом он заявил в своем телеграм-канале. Причина воздушной тревоги не уточняется.
Кроме того, с 9 вечера перекрыто движение транспорта на Крымском мосту, сообщает телеграм-канал Baza. 

Также Михаил Развожаев разместил рекомендацию для жителей многоквартирных домов. В посте рекомендуют плотно закрыть окна и не подходить к ним. Помимо этого, необходимо перекрыть воду, газ, отключить электричество и переместить в комнату с несущими стенами. 

Напоминаем, что в пятницу, 22 сентября, был нанесен ракетный удар силами украинской армии по штабу Черноморского флота в Севастополе. Обломки от ракеты разлетелись на сотни метром вокруг театра Луначарского.  Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. От атаки пострадало 6 человек. 

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#движение
#крым
#севастополь
#тревога
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Моравецкий потребовал, чтобы Шольц не вмешивался в дела Польши
25 сентября 2023, 20:35

Фото: istock / andriano_cz

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал комментарий на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об усилении контроля на границах в Шенгенской зоне.

«Я хочу сказать ему ( Олафу Шольцу. — прим.ред.), чтобы он не вмешивался в польские дела», — передает ТАСС слова Моравецкого.
По словам премьер-министра Польши Олаф Шольц плохо понимает ситуацию с мигрантами или поддерживает оппозицию Польши, которая искусственно раздувает скандал вокруг нелегалов и коррупционного скандала при выдаче виз. 

Напоминаем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц усилил контроль на границах Евросоюза из-за скандала о подпольной выдаче миграционной службой шенгенских виз жителям Африки и Азии за дополнительную оплату. В схему оказалась впутана правящая партия «Право и справедливость», которая резко выступает против приема беженцев. 

Также, на фоне скандала премьер республики Матеуш Моравецкий 31 августа уволил заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика.

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#скандал
#контроль
#фрг
#шольц
#олаф шольц
#польша
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Стало известно, вернёт ли Венгрия военнобязанных украинцев на родину
Орбан: Венгрия не вернёт Украине беженцев
25 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия отказалась от возвращения на Украину военнообязанных граждан, эмигрировавших в европейскую страну. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он отметил, что большое количество украинцев прибыло в Венгрию за защитой. Здесь мужчины, женщины и дети получили гарантию безопасности. Именно поэтому страна не собирается выполнять требования украинских властей о возвращении военнообязанных для их дальнейшей службы в зоне СВО.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что ждёт от Украины соблюдения прав венгерского национального сообщества в Закарпатье. Она призвала страну соблюдать характерные для Европы ценности. 

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#венгрия
#украина
#сво
#военные
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Политолог Макаркин усомнился в росте влияния Польши на мировой арене
25 сентября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/delray77

Политолог Алексей Макаркин высказал мнение о том, что влияние Польши на мировой арене в будущем не увеличится.
«Я бы не стал утверждать, что влияние Польши как-то вырастет на мировой арене в ближайшее время, Америка продолжает активно сотрудничать с Германией, и такая политика продолжится, по крайней мере до выборов 2024 года. Если же к власти придёт Трамп, ситуация может серьёзно поменяться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Макаркин.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Он также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.

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#политика
#польша
#европа
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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в ОАЭ
25 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/Mahmoud Ghazal

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.
В аэропорту Абу-Даби Володина встретил председатель Федерального национального совета ОАЭ Сакра Бен Гоббаша Саида Гоббаша.

В планах у российской делегации провести переговоры и подписать соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Федеральным национальным советом ОАЭ.

Ранее Володин заявлял, что сотрудничество необходимо для развития межпарламентского диалога между государствами.

Членами делегации, возглавляемой Вячеславом Володиным, стали вице-спикеры Госдумы и председатели входящих в неё комитетов. 

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#россия
#сотрудничество
#переговоры
#володин
#госдума
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Экономист Кудрявцев: Украина и Турция точно не попадут в ЕС
25 сентября 2023, 17:23

Фото: istockphoto.com/butenkow

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев высказал мнение о том, что даже при расширении Евросоюза Украина и Турция точно не попадут в него.
«Евросоюз, если доживет до 2030-го, возможно и расширится. Но ни Украина, ни Турция туда точно не попадут. Это слишком большие куски, чтобы их переварить. Россия проверила это на себе», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кудрявцев.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия собирается рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении страны в Евросоюз. В качестве промежуточных шагов к членству, от Киева могут потребовать достижения прогресса в некоторых приоритетных областях, например, в борьбе с коррупцией.

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#украина
#страны
#турция
#евросоюз
#переговоры
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Президент Алиев: Азербайджан полностью восстановил суверенитет страны
25 сентября 2023, 16:58

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Азербайджан в ходе проведения «антитеррористической операции» в Карабахе за 5 дней полностью восстановил свой суверенитет. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время общего заявления для средств массовой информации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как считает Алиев, дальнейшая реинтеграция армян Карабаха в общество азербайджанцев пройдет успешно. 

«В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет», — сообщил Ильхам Алиев.
Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. На следующий день руководство Нагорного Карабаха заявило, что военные действия прекращены, а власти Азербайджана признаны как «центральные». Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян и заявил, что он не участвовал в переговорах по прекращению огня. 

Также сообщаем, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут встречу 5 октября в городе Гранаде в Испании.

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#президент
#общество
#азербайджан
#операции
#армения
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В аппарате Нарусовой не знают о мерах из-за её поездки в Испанию
25 сентября 2023, 16:41

Фото: istockphoto.com/Andrey Zhuravlev

В аппарате сенатора Людмилы Нарусовой заявили, что не обладают информацией о вынесенном в отношении неё предупреждении из-за поездки в страну НАТО.
«Мы такой информацией не располагаем, поскольку в это время Людмила Борисовна была на заседании профильного комитета», — сообщили в беседе с «Газета.ру» в аппарате.

Ранее комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Сенатор от Крыма Сергей Цеков также рассказал «Радио 1», что любой российский политик должен отказаться от отдыха в недружественных странах.

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#предупреждение
#страны
#нато
#совет федерации
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МИД РФ: выпады Пашиняна в адрес России неприемлемы и вызывают отторжение
25 сентября 2023, 16:17

Фото: istock / alexis84

Послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы. Об этом заявило МИД РФ 25 сентября.

Напомним, что Пашинян в видеообращении к народу Армении заявил, что Азербайджан и российские миротворцы виновны в произошедшем в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, несмотря на трехсторонние договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года карабахские армяне все еще находятся под «угрозой этнических чисток». И в случае отсутствия механизмов защиты, им придется покинуть свои дома.

«Налицо — попытка снять с себя ответственность за провалы во внутренней и внешней политике, переложив вину на Москву», — заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Лидер Армении в своем послании жителям заявил, что системы внешней безопасности являются неэффективными, а союзники Армении пытаются демонстрировать ее уязвимость и прилагают для этого большие усилия.

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#мид
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