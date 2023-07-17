Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил сидячую забастовку

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта.
«Я вынужден пойти на этот крайний шаг, чтобы Армения, Россия, США, Франция, ЕС, Совбез ООН и другие не могли игнорировать настоящие и будущие агрессивные действия и преступления Азербайджана», — заявил Араик Арутюнян.До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
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