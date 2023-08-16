Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера

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Председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе разговора с министром иностранных дел Габона Эрманом Иммонго выразил необходимость поддержания санкций ЭКОВАС против Нигера.
«Мы делаем все возможное, чтобы не ухудшать ситуацию. У нас есть доброжелательные лица, которые приходят на помощь. Я осознаю страх нашего народа перед любыми военными действиями. Мы работаем над тем, чтобы санкции оставались в силе и мы строго их соблюдаем», — цитирует слова Тинубу издание Vanguard.Читайте также:
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