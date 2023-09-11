Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал успешным проведение выборов в России. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в ноте, адресованной президенту России Владимиру Путину.
Выборы в России были организованы в рамках единого дня голосования в большинстве регионов, начиная с 8 сентября. Они включали выборы высших должностных лиц в 21 регионе Российской Федерации и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы в четырех избирательных округах с вакантными местами. Также были организованы выборы в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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