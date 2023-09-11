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Президент Никарагуа назвал выборы в России безупречными

Президент Никарагуа Ортега назвал проведение выборов в России безупречным
11 сентября 2023, 23:14
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Президент Никарагуа Даниэль Ортега признал успешным проведение выборов в России. Как пишет РИА Новости, об этом он заявил в ноте, адресованной президенту России Владимиру Путину.

В ней отмечается, что правительство Никарагуа приветствует и поздравляет президента Путина, российское правительство и народ с безупречной организацией выборов, которые прошли с 8 по 10 сентября.

Выборы в России были организованы в рамках единого дня голосования в большинстве регионов, начиная с 8 сентября. Они включали выборы высших должностных лиц в 21 регионе Российской Федерации и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы в четырех избирательных округах с вакантными местами. Также были организованы выборы в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#выборы
#правительство
#губернаторы
#сизо
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Бывший аналитик ЦРУ заявил, что Путин не повелся на уловки Запада
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Запад помогает ВСУ совершать атаки вглубь России
11 сентября 2023, 22:21

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин не повелся на провокации Запада и не стал наносить удары по европейским странам, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Путин не клюнул на наживку (Запада), которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле», - прокомментировал ситуацию Джонсон. 

При этом, бывший аналитик опасается, что Запад может продолжить провоцировать Путина. Ни в США, ни в Европе не было готовы к затяжному конфликту с сильным противником, и потому сильно проигрывают в военном производстве, не имея возможности должным образом обеспечить Украины оружием и техникой.

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#сша
#всу
#запад
#путин
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Госдеп: США пока не приняли решения по поставкам Украине ракет ATACMS
11 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/petervician

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США по-прежнему рассматривают вопрос поставок Киеву ракет дальнего действия ATACMS. Об этом Миллер сообщил в ходе регулярного брифинга.
Миллер отметил, что новых решений по этому вопросу пока не принято. 

Напомним, ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России, однако, по словам, морпеха, ВС РФ готовы к этому и сумеют не допустить подлета ATACMS к российской территории.

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#сша
#россия
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#всу
#вс рф
#ракеты
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В спецслужбах Эстонии отказались комментировать информацию о Каллас и ее спруге
Спецслужба Эстонии: Данные о премьере Каллас и ее муже являются гостайной
11 сентября 2023, 21:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Информация о премьер-министре Эстонии Кае Каллас и ее супруге Арво Халлике является государственной тайной, заявил заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии (КаПо) Мартин Арпо в интервью ERR.
«Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно», - прокомментировал ситуацию Арпо. 

Ранее Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России. Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России.

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#эстония
#супруги
#россия
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Два Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря
11 сентября 2023, 20:15

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что продолжительность полета составила порядка пяти часов. По информации ведомства, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С ВС РФ.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи дальней авиации на постоянной основе выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Арктики, Северной Атлантики и Тихого океана.

Напомним, ранее сообщалось, что два российских истребителя были подняты в небо из-за американских беспилотников ВВС США MQ-9 «Reaper» и RQ-4 «Global Hawk», которые вели разведку в районе Крымского полуострова и направлялись в сторону российской границы.

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#сша
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#минобороны
#истребители
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В Кремле заявили, что Запад продолжает раскачивать обстановку внутри РФ
Песков: Запад не гнушается ничем для раскачивания обстановки в РФ
11 сентября 2023, 20:05

Фото: kremlin.ru

Запад не гнушается ничем для раскачки обстановки внутри РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако, несмотря на все попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России, все попытки остаются тщетными. 

При этом, ранее представитель Кремля напомнил, что против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.

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#дмитрий песков
#россияне
#кремль
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G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина
11 сентября 2023, 19:57

Фото: kremlin.ru

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет более подробно ознакомиться с соглашение страны с Международным уголовным судом, об этом сообщает G1.
Ранее да Силва заявил журналистам, что не может точно сказать, будет ли задержан президент России Владимир Путин по ордеру МУС в случае его приезда в страну. Он также отметил, что пока остается президентом Бразилии, глава РФ не будет задержан на ее территории.

«Я не говорю, что собираюсь покинуть суд. Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать», - прокомментировал ситуацию Лула да Силва.

При этом, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, - это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

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#арест
#соглашения
#владимир путин
#президент
#бразилия
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Глава Каширы Шувалов поздравил Воробьёва с победой на губернаторских выборах
11 сентября 2023, 18:28

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов поздравил с победой на губернаторских выборах руководителя Московской области Андрея Воробьёва. По его мнению, на итоговых результатах голосования отразилось высокое доверие жителей, основанное на многолетней работе на благо Подмосковья.
«Андрей Юрьевич набрал почти 84% голосов. Достигнутый результат подтверждает тот вектор перемен, который происходит в нашем регионе под руководством губернатора, отражает принципы открытости, где мнение жителя является приоритетным в каждой сфере развития. Рад быть частью команды нашего губернатора и работать на благо развития нашего округа. Только вперёд!», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
#московская область
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Перечислены причины неизбрания Байдена на второй президентский срок в США
Политолог Елисеева: Он может проиграть из-за возраста и постоянных ошибок
11 сентября 2023, 17:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог Наталья Елисеева предположила, что нынешний президент США Джо Байден не будет переизбран на второй президентских срок из-за того, что его не выдвинут республиканцы из-за возраста, состояния здоровья и постоянных ошибок.
«Даже если Трамп не победит на внутрипартийных выборах и будет другой кандидат, Байден всё равно может проиграть из-за возраста, состояния здоровья, постоянных ошибок и слишком высокой нагрузки», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

В то же время она высказала ряд сомнений на счёт реализации импичмента Байдену. По её мнению, нынешний американский лидер останется на посту до конца срока президентства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что на саммите «Большой двадцатки» (G20) по вопросу «справедливого» мира на Украине было достигнуто «достаточное согласие».

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#сша
#президент
#джо политика
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Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах
11 сентября 2023, 17:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил кандидатов в губернаторы за участие в прошедших выборах и обсудил с ними дальнейшую работу. На этот пост главы региона баллотировались четыре представителя различных политических партий.
По предварительным данным Мособлизбиркома, победил на выборах действующий губернатор, выдвинутый «Единой Россией». Он набрал 83,68% голосов избирателей. Второе место у Александра Наумова из КПРФ – 6,37%, третье у Кирилла Жигарева из ЛДПР – 4,82%. Четвёртое место занял Анатолий Никитин из партии «Справедливая Россия – За правду» (4,06%). 
 
Губернатор отметил, что независимо от итогов голосования, главная задача – консолидировать силы и продолжать работать на благо региона.
«Хочу поблагодарить вас за участие. Каждый из вас представляет системную политическую силу, живёт в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями. Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах. Хочу попросить вас так же активно участвовать в жизни Подмосковья. Мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят, – вода, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования или здравоохранения. Очень важно сохранять темп. Надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье», – сказал губернатор. 
Жигарев отметил, что для него это вторая избирательная кампания. По его оценке, выборы прошли прозрачно.
«Эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось», – сказал политик.
По словам кандидата от ЛДПР, в его предвыборных встречах с жителями часто шла речь об организации парковок. Дома строятся, а машины ставить негде.
«Это вопрос напрямую к нам. Вы знаете, что государственный фонд принял решение, и теперь регион может самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок. Я с вами солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок – самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме. Изменения в правительстве Московской области будут касаться и транспортного блока. И здесь нам будет нужна коммуникация с жителями. Есть определённая культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали», – подчеркнул Воробьёв. 
Наумов рассказал, что перед выборами провёл около 300 встреч, посетил много предприятий.
«Люди по-другому всё воспринимают, появился комфорт, восприятие благополучия. На промышленных предприятиях молодые ребята зачастую создают уникальные продукты, те же 3D-принтеры. И самое удивительное, что не сертифицируют это. Нужно, наверное, на федеральный уровень выходить», – предложил Наумов.
Представитель КПРФ поднял тему поддержки участников СВО.
«Думаю, у нас будет ещё повод встретиться в Фонде защитников Отечества, чтобы комплексно обсудить проблемы тех, кому нужны поддержка, помощь. В первую очередь мы должны быть рядом с такими людьми, семьями», – отметил глава региона. 
Никитин предложил идею, как увеличить подмосковный бюджет. Он также высказался за популяризацию в Подмосковье интеллектуальных игр, которые развивают молодёжь.
«Мы посчитали, что, если сделаем за территорией ЦКАД свободную экономическую зону, сможем в разы увеличить количество денег, приходящих в бюджет. А это поможет по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают. А как президент Федерации шашек России могу отметить, что дети, которые играют в шашки, думают системно, становятся математиками, айтишниками. Это то, что сейчас нужно и востребовано. Мы хотели бы начать с того, чтобы максимальное количество детей в детсадах и школах занимались шашками», – сказал Никитин. 
В завершении встречи губернатор сообщил, что 15 сентября представит в Мособлдуме новый кабинет министров. Он ещё раз подчеркнул, что высокий результат и беспрецедентная явка на выборах – большая ответственность. Нужно оправдать это доверие.

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