Президент ОАЭ Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского на конференции ООН по климату

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу российского и украинского президентов на конференции ООН по климату. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.
Издание также сообщает, что президент ОАЭ проинформировал Джо Байдена об этом плане. При этом нет никакой официальной информации о том, что Путин и Зеленский вообще собираются принять участие в этой конференции ООН.
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Александр Бойцов