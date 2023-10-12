Президент Палестины Аббас: Дайте людям воду!

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о назревшей необходимости перехода к политическим методам и действиям для прекращения израильской оккупации и достижению мира в регионе. Он считает, что военные методы несут только боль и горе для всех участников конфликта.
Ранее Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о возможного создания такого «запасного выхода». Пока же палестинцы укрываются в так называемых «зонах безопасности», которые израильтяне обещали не бомбить. Впрочем, вполне очевидно, что в тот момент, когда боевики ХАМАС перенесут в эти зоны хотя бы часть своей активности, они сразу перестанут быть безопасными. Мирные арабы остаются заложниками конфликта и эгоизма политиков с обеих его сторон.
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