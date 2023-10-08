Президент Палестины Аббас обратился за помощью к международному сообществу

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Президент Палестины Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию с Израилем. Его слова приводит палестинское агентство WAFA.
Он обвинил израильское правительство в ограничении ресурсов, а именно, в получении воды, пропитания и электроэнергии для жителей Газы.
Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны.
Кроме того, Аббас запросил гуманитарную помощь в виде всех необходимых ресурсов для находящихся в секторе Газа людей.
В заключении он отметил, что Палестина точно не будет бороться с агрессивным поведением израильских властей в одиночку.
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Своим обращением к международному сообществу он призвал немедленно вмешаться и обязать правительство Израиля выполнить ряд обязательств перед народом Палестины, страдающим от войны.
В заключении он отметил, что Палестина точно не будет бороться с агрессивным поведением израильских властей в одиночку.
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Анастасия Чинкова