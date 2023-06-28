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Президент Польши Дуда проведет с президентом Украины встречу, в ходе которой будет обговорена ситуация на фронте
Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом в Киев, об этом сообщает телеграмм-канал «KlymenkoTime».
По данным портала, польский лидер проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу, в ходе которой будет обговорена ситуация на фронте. Также президенты намерены обсудить подготовку к грядущему саммиту НАТО и угрозу теракта на Запорожской АЭС. Напомним, ранее Зеленский утверждал, что на электростанции планируется теракт с выбросом радиации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США не видят никакой угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС.
По данным портала, польский лидер проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским встречу, в ходе которой будет обговорена ситуация на фронте. Также президенты намерены обсудить подготовку к грядущему саммиту НАТО и угрозу теракта на Запорожской АЭС. Напомним, ранее Зеленский утверждал, что на электростанции планируется теракт с выбросом радиации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что США не видят никакой угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС.
Анастасия Крестьянова