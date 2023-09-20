Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину

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Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, от которого нужно защищаться, чтобы не утонуть самому, передает Reuters.
«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи», - заявил Дуда.
По его словам, именно поэтому Польша должна в первую очередь заботиться о своих интересах, что и собирается дальше делать.
Также по данным издания Rzeczpospolita, Дуда не стал встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита ООН, несмотря на то, что их встреча была ранее запланирована. Официальной причиной стали «организационные расхождения».
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