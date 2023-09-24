Президент Польши Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины

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Президент Польши Анджей Дуда выступил за увеличение транзита зерновых с Украины. Об этом Дуда сообщил в эфире телеканала TVP.
Дуда также поддержал решение правительства Польши заблокировать поставки украинского зерна на польскую территорию.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.
Европейская комиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран Евросоюза.
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Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Моравецкий подчеркнул, что Польша хочет дойти до создания условий, которые будут благоприятны для нее и для Украины. Премьер-министр пояснил, что на первом месте стоит забота о польских фермерах.
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Екатерина Коршунова