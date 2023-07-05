Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме

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Президент Польши Анджей Дуда выражает надежду, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен», — сказал президент Польши после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Дуда добавил, что для Польши важно подтверждение союзнического единства по отношению к Украине, а также то, что НАТО будет помогать Украине и оказывать ей поддержку.
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Екатерина Коршунова