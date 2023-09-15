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Президент Республики Сербской Додик в начале ноября посетит Россию

15 сентября 2023, 01:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в начале ноября посетит Российскую Федерацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу представительства Республики Сербской в России Душко Перовича.

В августе Додик заявлял, что в октябре или ноябре собирается в Китай для встречи с председателем Си Цзиньпином, а до конца года рассчитывает увидеться и с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит РФ. Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября — начале декабря», — цитирует издание слова Душко Перовича.

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#президент
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#рф
#россия
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ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому
15 сентября 2023, 00:08

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

Правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в своём Telegram-канале.
По его словам, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

На данный момент Коломойский прибывает в СИЗО по делу о незаконном выводе 13 миллиардов долларов. Дело расследует СБУ. В том числе олигарху предъявили обвинение в хищении 9,2 миллиардами гривен «Приватбанка», которым ранее он владел. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости

Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.

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#украина
#бизнесмен
#обвинение
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В Турции приостановили строительство газового хаба для поставок из РФ из-за разногласий
14 сентября 2023, 23:27

Фото: iStock/ffikretow

Из-за споров по поводу контроля за газовым хабом в Турции, презназначенным для поставок из России, реализацию проекта задерживают. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пожелавшие сохранить анонимность.
По информации агентства, речь идет о возникших «управленческих проблемах», которые выражаются в борьбе за управление газовым хабом между Москвой и Анкарой. Напоминаем, что о создании хаба заявил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках».

Российский лидер после недавней встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что переговоры скоро дадут результат. Президент Турцию в свою очередь отметил значимость сохранения сотрудничества в энергетической сфере между странам на высоком уровне.

«Я верю, что мы будем развивать эти отношения и дальше», — подчеркнул Эрдоган.

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#отношения
#рф
#переговоры
#турция
#газ
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На следующей неделе Зеленский встретится с Байденом
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
14 сентября 2023, 22:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джозефом Байденом в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщает NBC News со ссылкой на украинского чиновника.
«Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, конкретно место встречи лидеров США и Украины пока остается неизвестным. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

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#сша
#оон
#владимир зеленский
#украина
#джозеф байден
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В США пригрозили ответными мерами на высылку американских дипломатов из Москвы
Посольство США в Москве заявило об ответных мерах после высылки двух дипломатов
14 сентября 2023, 21:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американские власти возмутились высылке двух дипломатов из Москвы.
Такое решение в США посчитали необоснованным, и пригрозили ответными мерами, об этом сообщили в американском посольстве в Москве. 

Ранее Министерство иностранных дел РФ объявило американских дипломатов Дэвида Бернстайна и Джеффри Силлина персонами нон грата. Сотрудники посольства США обязаны в течение 7 дней покинуть территорию России.

«Мы подтверждаем, что министерство иностранных дел России проинформировало посла Трейси 14 сентября о решении объявить двух дипломатов персонами нон грата. Мы категорически отвергаем основание такой ничем не спровоцированной высылки дипломатического персонала», - прокомментировали ситуацию представители посольства.

В США пообещали, что ответят на эту ситуацию «должным образом».

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#сша
#сотрудники
#рф
#посол
#дипломат
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В Подмосковье трижды за неделю лоси выходили к людям
14 сентября 2023, 20:54

Фото: Istockphoto / John Morrison

Подмосковные охотоведы и спасатели три раза за неделю возвращали в лес лосей, вышедших к людям. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии региона.
Сохатые забрели в Раменское, Подольск и Чехов. Лося, гулявшего по улицам Чехова, охотоведам удалось прогнать в лес без применения спецсредств. В Раменском специалисты охотнадзора вместе с сотрудниками МЧС обездвижили животное и вывезли в естественную среду обитания.
 
Но самая сложная ситуация сложилась в Подольске, где крупный самец зашёл на территорию школы. На помощь специалистам охотнадзора приехали сотрудники благотворительной некоммерческой ветеринарной организации. Животное обездвижили, с помощью крана поместили в грузовик и вывезли в лес.
 
Лоси – крупнейшие представители семейства оленевых. Гон у них длится до начала октября. Как отметили в ведомстве, в период размножения лоси становятся агрессивными и могут выходить в населённые пункты. Поэтому нужно соблюдать осторожность и не подходить к животному близко.

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#подмосковье
#московская область
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Румыния ввела новые ограничения на полёты вблизи границы с Украиной
14 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/starpik

Румыния намерена расширить бесполётную зону на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба румынского министерства обороны.
С мая 2022 года и по внесения новых ограничений самолётам и беспилотникам запрещено перемещаться на расстоянии ближе восьми километров от украинской границы и на высоте до тысячи метров.

Теперь, согласно дополнительным ограничениям, введённым Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством национальной обороны, самолётам и БПЛА запрещено подлетать ближе 20-30 километров от границы и опускаться ниже 4000 метров. Уточняется, что исключением являются полёты самолётов госслужб, в частности, спасательных и санитарных подразделений. 

В Минобороны отметили, что информация с указанием новых ограничений была отправлена компетентным гражданским и авиационным структурам. 

Ранее сообщалось, что на приграничных с Украиной территориях румынские власти начали возводить бетонные бомбоубежища. Они предназначаются для укрытия местных жителей малонаселённых пунктов на время объявления воздушной тревоги, связанной с участившимися падениями обломков БПЛА, а также работой украинских систем ПВО. Правительство Румынии неоднократно обвиняло Россию в том, что падающие на территорию страны обломки принадлежат российским беспилотникам. 

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#румыния
#ограничения
#полеты
#граница
#украина
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В Италии украинец с ножом напал на владельца отеля из-за его русской жены
14 сентября 2023, 19:45

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Италии разразился очередной скандал с участием украинских «беженцев». Подвыпивший мажор с ножом в руке угрожал жене хозяина апарт-отеля, а потом ранил и его самого.
Компания молодых украинцев забронировала апартаменты во Флоренции и принялась распивать алкоголь. В какой-то момент вечеринка стала слишком шумной, и хозяин отеля, живший с женой на втором этаже, спустился к гостям и попросил их вести себя потише, передает телеграм-канал Readovka. Один из «несчастных и гонимых беженцев» бросился на него с ножом. На шум спустилась и супруга владельца апартаментов, которая оказалась русской. Вот тут-то «укропатриоты» впали в настоящий националистический экстаз.

«Ты, значит, русская. Тогда слушай меня: я приду с друзьями, с другими к тебе, и мы тебя убьем и убьем твою семью», — кричал схвативший нож неадекватный молодой человек.

Что интересно, агрессивный «патриот» Незалежной покинул родину только год назад, когда оттуда не выпускали даже студентов, а «могилизация» для простых смертных уже шагала по стране. Очевидно, что либо его прикрыл богатый папа, либо он сам дал хорошую взятку на границе.

К счастью, владеющий апартаментами итальянец оказался не робкого десятка и достаточно крепким физически, так что он смог дать отпор дебоширу и выхватить у него оружие. Но тот успел ранить мужчину в руку. Сейчас на украинцев заведено уголовное дело, причем не только за вооруженное нападение, но и за угрозы в адрес русской женщины.





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#италия
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Премьер Украины обсудил с представителями Южной Кореи восстановление страны
Премьер Украины Шмыгаль обсудил с южнокорейскими коллегами восстановление страны
14 сентября 2023, 19:26

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Вон Хи Рен обсудили восстановление Украины. Об этом украинский политик заявил в своём Telegram-канале.
Также, в обсуждении принимали участие бизнесмены из Южной Кореи. Они вместе с министром прибыли на Украину.

По словам Шмыгаля, приоритетными являются вопросы восстановления энергетической отрасли, разминирования территорий для обеспечения безопасности населённых пунктов и их жителей, а также восстановление разрушенного жилья. 

Кроме того, премьер-министр поблагодарил южнокорейских партнёров за передачу специального оборудования для разминирования.

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#украина
#южная корея
#ремонт
#строительство
#сотрудничество
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Шольц сравнил поддержку Украины с участием бундесвера в бомбежках Югославии
14 сентября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Военная поддержка Украины имеет для Германии практически такое же значение, как участие в бомбардировках Югославии, когда Берлин впервые после Второй мировой войны применил свои вооруженные силы. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
В радиопередаче Cosmo телерадиокомпании WDF немецкий лидер заявил, что вмешательство НАТО в события на Балканах и украинский кризис стали «сменой эпохи» или «рубежом времен» для Германии. Он также не забыл упомянуть, что война в Югославии сыграла роль в его собственной политической карьере, так как в 1998 году он стал депутатом бундестага.

Шольц вспомнил, что одним из первых решений, которое ему пришлось принимать, было немецкое участие в «миротворческой миссии» в Югославии, когда, исходя из его логики, самолеты НАТО сбрасывали бомбы на мирных жителей, чтобы прекратить убийства и установить мир в регионе. По оценкам сербских властей, за время бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей, в том числе 89 детей. Если Шольц видит в тех событиях аналогию с ситуацией на Украине, то не приходится удивляться, что он добивается мира, накачивая оружием киевский режим.

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