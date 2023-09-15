Президент Республики Сербской Додик в начале ноября посетит Россию

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Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в начале ноября посетит Российскую Федерацию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу представительства Республики Сербской в России Душко Перовича.
«Президент Республики Сербской Милорад Додик осенью посетит РФ. Визит будет в начале ноября этого года. После этого приедут наши депутаты. Это будет примерно в конце ноября — начале декабря», — цитирует издание слова Душко Перовича.
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