Президент РФ Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут уйти в Белоруссию

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Он поблагодарил бойцов, которые «остановились у последней черты», не допустив при этом кровопролития
Глава государства также поблагодарил бойцов частной военной компании, которые «остановились у последней черты», не допустив при этом кровопролития.
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Диана Аванесян