Радио1
Главная / Новости / Политика/ Ушаков анонсировал сенсационную поездку Путина

Ушаков анонсировал сенсационную поездку Путина

Ушаков: Путин на следующей неделе посетит Китай
11 октября 2023, 17:00
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Планируется, что российский лидер примет участие в работе Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. В рамках мероприятия запланированы переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Главной темой самого форума станет высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути» во имя совместного достижения целей общего развития и процветания.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали поездки Владимира Путина в КНДР, о которой говорилось ранее, еще прорабатываются, точных дат пока нет.

Читайте также:

Форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине в середине октября

Путин: Попытки Запада изолировать Россию провалились

Путин рассказал об альтернативах европейскому рынку
#строительство
#мероприятия
#поездки
#дмитрий песков
#лидер
#кндр
#переговоры
#владимир путин
#китай
#форум
Читайте нас в
«Начинает надоедать»: Песков высказался о Зеленском
Песков заявил, что Зеленский находится в сложном положении и начинает надоедать
11 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Украинский лидер Владимир Зеленский начинает всем надоедать, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Пресс-секретарь также отметил, что недовольство Зеленским в США и Европе будет только расти. Он чувствует это и начинает метаться. К тому же, Киев избаловался и уже привык к менторским замашкам, заключил Песков.

На пресс-конференции в Брюсселе Зеленский заявил о рисках сокращения западной помощи. По словам украинского лидера, он все же видит риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

Читайте также: 

Путин: Попытки Запада изолировать Россию провалились

Путин: Украина, возможно, до сих пор использует российский газ

Путин: Стягивание авианосных групп США к Израилю усугубляет ситуацию
#сша
#киев
#дмитрий владимир европа
Читайте нас в
Стало известно о создании Международной организации по русскому языку
На саммите СНГ будет подписан договор об организации по русскому языку
11 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/butenkow

По завершении саммита в Бишкеке, который пройдёт 13 октября, планируется подписание договора об учреждении Международной организации по русскому языку. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что деятельность организации не будет ограничиваться рамками СНГ.

Ушаков напомнил, что предложение о создании такой организации поступило от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, который заявил о необходимости популяризации русского языка в мировом пространстве.

Также уточняется, что в рамках саммита, планируется объявить Самарканд культурной столицей СНГ. Такой статус он сможет носить с 2024 года.

На саммите 13 октября будут присутствовать президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Уточняется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от присутствия на заседании. 

Читайте также:

Путин: Попытки Запада изолировать Россию провалились

Путин рассказал об альтернативах европейскому рынку

Путин обвинил США в усугублении ситуации на Ближнем Востоке
#русский язык
#саммит
#россия
#договор
Читайте нас в
Депутат Журавлев: Израиль проигнорирует призыв ЕС снять блокаду с сектора Газа
11 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что в случае, если ЕС рекомендует Израилю снять блокаду с сектора Газа, то последний не учтёт и проигнорирует подобные призывы.
«Иерусалим плевал на резолюции ООН и руководствовался исключительно соображениями собственной выгоды. Раньше Запад только умилялся этим израильским нарушениям, как забавным выходкам малолетнего ребёнка, но именно ими, кроме всего прочего, страна и добилась устойчивой ненависти среди своего арабского окружения», — прокомментировал ситуацию в беседе с NEWS.ru Журавлев.

Ранее посол Израиля Александр Бен Цви заявил, что сектор Газа не должен отличаться от других арабских стран, с которыми Израиль находится в состоянии мира.

Читайте также:

В Израиле договорились о формировании правительства национального единства

Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь

Посол Израиля рассказал, каким страна хочет видеть сектор Газа
#израиль
#посол
#оон
#запад
#политика
Читайте нас в
Путин: Попытки Запада изолировать Россию провалились
11 октября 2023, 17:11

Фото: kremlin.ru

Попытки Запада изолировать Россию провалились, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Попытки Запада изолировать Россию провалились, так как Москва борется за создание многополярного мира», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

На пленарной сессии в рамках международной олимпиады по финансовой безопасности Владимир Путин заявил, что процесс построения именно многополярного миропорядка - более демократичного, более честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим. К тому же, по словам президента, Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права.

Читайте также: 

Путин: Палестина так и не получила статус суверенного государства

«Оставьте в покое детей и женщин!»: Путин обратился к Израилю и Палестине

Путин: Стягивание авианосных групп США к Израилю усугубляет ситуацию
#москва
#россия
#права
#владимир путин
#рф
Читайте нас в
В Подольске пациентке удалили две опухоли весом 12 кг
11 октября 2023, 16:52

Фото: Минздрав МО

Врачи Подольской областной клинической больницы удалили пациентке две опухоли общим весом 12 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи Подольской областной клинической больницы удалили пациентке две опухоли общим весом 12 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. 
 
В стационар поступила 54-летняя пациентка с двумя опухолями в брюшной полости. Ранее она проходила хирургическое лечение и химиотерапию в одной из подмосковных больниц, но результатов лечение не принесло. С учётом быстрого роста опухолевого конгломерата было решено проводить операцию.
 


Сложность работы хирургов заключалась в том, что опухоль сдавливала внутренние органы и прорастала в крупные сосуды. В результате были удалены две опухоли общим весом 12 кг. Операция длилась четыре часа, кровопотеря составила 2,5 л. 
 
Пациентку перевели в реанимацию и в течение пяти суток продолжали борьбу за её жизнь. На 14-е сутки женщина была выписана. По результатам гистологического заключения её направили к онкологу. 
 
Читайте также:
 
Пациентке областного онкодиспансера полностью вылечили рак корня языка

Ногинские врачи помогли родить женщине с редкими патологиями

Можайские травматологи собрали по частям придавленную деревом ногу пациента

 
#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#врачи
#подольск
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Израиле договорились о формировании правительства национального единства
11 октября 2023, 16:49

Фото: iStock/butenkow

В Израиле договорились о формировании правительства национального единства, которое будет действовать во время войны, сообщает Haaretz.
По информации СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны страны, нынешний лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц пришли к соглашению об образовании правительства единства, которое будет действовать во время войны.

Как отмечает Haaretz, в состав чрезвычайного кабинета войдут Нетаньяху, Ганц, а также глава минобороны Йоав Галлант. Бывший руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей. 

Читайте также: 

Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь

Посол Бен Цви: Сектор Газа не должен отличаться от мирных арабских стран

Путин: Стягивание авианосных групп США к Израилю усугубляет ситуацию
#страны
#министр
#лидер
#минобороны
#израиль
#правительство
#война
Читайте нас в
«Спали розовые очки»: Зеленский в ужасе от сокращения помощи Запада
Зеленский: Западные страны заверили Киев в неизменности поддержки Украины
11 октября 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о рисках сокращения западной помощи, на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы рассчитываем на наши прямые, мощные отношения и с Соединенными Штатами, и с президентом Байденом. Мы рассчитываем на двухпартийную поддержку. Мы, безусловно, рассчитываем на наших друзей в Европейском союзе», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

При этом, по словам украинского лидера, он все же видит риски снижения уровня поддержки на фоне войны в Израиле и смены руководства в ряде стран Европы.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Зеленский не хочет завершать конфликт в стране в страхе быть осужденным за военные преступления и коррупцию.

Читайте также: 

Бельгия будет выделять деньги на помощь Украине из замороженных российских активов

Guardian: На Западе набирает мощные обороты идея о прекращении помощи Украине

Разведчик США Риттер: Запад заставит Украину отказаться от территорий
 
#отношения
#владимир зеленский
#украина
#помощь
#сша
#евросоюз
Читайте нас в
Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
11 октября 2023, 16:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в рамках в рамках пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя» обратился к президенту России Владимиру Путину, чтобы он инициировал прекращение огня между Палестиной и Израилем.
«Господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члена Совета безопасности ООН выступить с инициативой о прекращении, реальном прекращении огня и поиска реального решения палестинской проблемы», - обратился премьер-министр Ирака к Путину.

Он отметил, что последствия событий, которые сейчас происходят, довольно сложно предугадать.

При этом Путин считает, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских. По его словам, ожесточение в Израиле и Палестине очень большое, но нужно стремиться к минимизации гражданских потерь. Он призвал детей и женщин оставить в покое.

Читайте также:

Путин обвинил США в усугублении ситуации на Ближнем Востоке

Путин: Россия поддерживает создание государства Палестина

Путин рассказал, как мусульмане воспринимают палестинскую проблему
#россия
#мусульмане
#президент
#министр
#путин
Читайте нас в
Путин: Украина по-прежнему может использовать российский газ
Путин: Украина, возможно, до сих пор использует российский газ
11 октября 2023, 16:25

Фото: iStock/MikeMareen

Украина до сих пор может использовать российских газ. Об этом в ходе пленарного заседания «Российской энергетической недели» заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.

По словам Путина, Украина явно оставляет часть российского газа себе, поскольку без него им не выжить. 

Ранее, в ходе того же заседания Путин поделился успехами программы «Социальной газификации» в России. Из запланированного одного миллиона домов, газифицированно уже 375 тысяч. 

Читайте также:

Путин рассказал об успехах программы соцгазификации в России

Путин предложил расширить соцгазификацию ещё двум категориям населения

Путин прокомментировал ситуацию с расследованием взрывов на «Северных потоках»
#владимир путин
#украина
#россия
#газ
Читайте нас в
Достижения.рф