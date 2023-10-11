Ушаков анонсировал сенсационную поездку Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с визитом в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Планируется, что российский лидер примет участие в работе Третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. В рамках мероприятия запланированы переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Главной темой самого форума станет высококачественное строительство «Одного пояса — одного пути» во имя совместного достижения целей общего развития и процветания.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детали поездки Владимира Путина в КНДР, о которой говорилось ранее, еще прорабатываются, точных дат пока нет.
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Александр Бойцов