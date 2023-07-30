Президент России анонсировал встречу с Эрдоганом

Фото: kremlin.ru
В ходе пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что обсуждается планирование встречи в одной из двух стран, как сообщает РИА Новости.
«Мы обсуждали возможность нашей встречи, либо он приедет к нам, либо я посещу его — посмотрим», — заявил российский лидер.Путин также подчеркнул, что руководители обеих стран хотели устроить встречу до проведения выборов в Турции, но решили перенести ее, чтобы избежать возможных спекуляций о влиянии на политическую ситуацию внутри страны.
Читайте также:
WSJ: Путин игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке
Депутат ГД РФ Толстой обвинил Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции после начала СВО
Артем Кузьмин