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Президент России анонсировал встречу с Эрдоганом

Путин заявил о планах в ближайшее время встретиться с Эрдоганом
30 июля 2023, 00:24

Фото: kremlin.ru

В ходе пресс-конференции с представителями СМИ президент России Владимир Путин объявил о предстоящей встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он отметил, что обсуждается планирование встречи в одной из двух стран, как сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали возможность нашей встречи, либо он приедет к нам, либо я посещу его — посмотрим», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что руководители обеих стран хотели устроить встречу до проведения выборов в Турции, но решили перенести ее, чтобы избежать возможных спекуляций о влиянии на политическую ситуацию внутри страны.

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#рф
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Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО
Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому
30 июля 2023, 00:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утверждает, что, хотя Россия не стремится к конфликту с НАТО, она готова к такому исходу, цитирует его РИА Новости.
«Мы в состоянии ответить на любой сценарий. Однако никто этого не желает. Но если кто-то — и это не мы — решит пойти на этот шаг, мы будем готовы», — подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что был установлен специальный механизм предотвращения подобных конфликтов по инициативе США. Он уточнил, что руководители некоторых подразделений могут связываться напрямую и получать консультации в любой кризисной ситуации.

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В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом
Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал о бесполезности санкций против России
29 июля 2023, 23:19

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто отреагировал на предложение Евросоюза (ЕС) по новому пакету антироссийских санкций анекдотом.
Как сообщает РИА Новости, он сравнил логику Брюсселя с ситуацией больного, который пытается что-то сделать одиннадцать раз, а затем решает попробовать в двенадцатый раз, с надеждой на успех. Подобным образом, Сийярто подчеркнул, что политика санкций ЕС провалилась, и это факт, а не просто политическая позиция.

Министр также отметил, что санкции не сделали российскую экономику менее устойчивой, а Европа также столкнулась со своими сложностями. Кроме того, он призвал обратить внимание на тот факт, что ранее российская нефть поставлялась в Европу, и это имеет свои последствия.

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Саудовская Аравия намерена провести переговоры по Украине без России
29 июля 2023, 21:13

Фото: iStock/MOHAMED HUSSAIN YOUNIS

Саудовская Аравия намерена провести в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласили представителей до 30 стран, кроме России. Об этом сообщает WSJ.
Отмечается, что переговоры запланированы на август. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной такие государства, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия.

Свое присутствие на переговорах подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. 

По информации издания, Украина и чиновники Запада выражают надежду, что их усилия приведут к подписанию мировыми лидерами общих принципов урегулирования. 

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. 

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#россия
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#заявление
#рф
#переговоры
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Россия откроет закрытое более 30 лет назад посольство в Буркина-Фасо
29 июля 2023, 15:52

Фото:istockphoto/Gilles_Paire

РФ возобновит работу посольства в Буркина-Фасо, которое было закрыто в 1992 году.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
 
«Принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году. Уверен, что работа посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений», —отметил Владимир Путин.
По словам президента РФ, стороны готовы совместно развивать торгово-экономическое сотрудничество. В данный момент ведётся работа в договорно-правовой сфере, идёт подготовка соответствующих документов в области гражданской авиации, спорта и образования.

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#россия
#владимир путин
#президент
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Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым
29 июля 2023, 12:52

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное.
По словам Медведева, решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится.

Он также подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.

Напомним, ранее в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск. 

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#рф
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Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
Песков: Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
29 июля 2023, 12:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что глава российского государства обсуждал с африканскими лидерами ситуацию на Украине до двух часов ночи. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, обсуждения закончились в районе двух часов ночи.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами. Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.

По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.

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#заявление
#путин
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Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
29 июля 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
По словам главы российского государства, Россия сделает все необходимое, чтобы поддержать ЮАР.

В саммите БРИКС, который состоится в августе, Путин собирается принять участие по видеосвязи.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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#дмитрий песков
#заявление
#юар
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Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине
29 июля 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами.
Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.

По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

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#вмф
#страны
#заявление
#песков
#рф
#переговоры
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Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам
29 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/Andrey Iudin

Россия продолжит безвозмездно помогать с зерном нуждающимся африканским странам.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
 
«Это задача на ближайшие 3-4 месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь», —сообщил Оверчук на саммите Россия — Африка, рассуждая об альтернативах зерновой сделке.
Накануне президент РФ  Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, сказал что страна и дальше будет поставлять зерно на африканский континент безвозмездно и на коммерческой основе.

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#зерновая сделка
#украина
#африка
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