Президент Румынии высказался за постоянное присутствие американских солдат в стране

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Клаус Йоханнис надеется, что американская армия останется в Румынии на постоянной основе
Румынский лидер Клаус Йоханнис заявил, что надеется на постоянное присутствие армии США в стране, сообщает «РИА Новости».
«Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии», - прокомментировал ситуацию Йоханнис.
Президент напомнил о словах американского лидера Байдена, который пообещал защищать «каждый дюйм территории союзников». Это обстоятельство, по мнению Йоханнис, и проявляется в присутствии более чем тысячи американских солдат на территории Румынии.
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«Наряду со статусом нашей страны как члена Европейского Союза и союзника в НАТО, Стратегическое партнерство с США будет и впредь последовательно определять внешнюю политику и политику безопасности Румынии», - прокомментировал ситуацию Йоханнис.
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Евгения Парфентьева