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Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите.
Об этом в субботу рассказал сам Ален Берсе.
Президент Швейцарии примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также в его графике запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Президент Швейцарии примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также в его графике запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», - сообщил Ален Берсе в соцсети Х.Ранее сообщалось, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом сказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
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Мария Фирсова