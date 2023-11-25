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Президент Швейцарии Берсе прибыл с визитом в Киев

25 ноября 2023, 11:49
Фото: istockphoto/MarianVejcik

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите.
Об этом в субботу рассказал сам Ален Берсе.

Президент Швейцарии примет участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности. Также в его графике запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.


«Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности», - сообщил Ален Берсе в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом сказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

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#украина
#политика
#президент
#новости
#саммит
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Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа
25 ноября 2023, 13:07

Фото: istockphoto/uzhursky

Папа Римский решил отменить аудиенцию из-за легкого гриппа.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что папа Римский Франциск не провёл утренние аудиенции из-за легкого гриппа, пишет ТАСС. 

В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал  РИА Новости, что папа Римский приглашает патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября – начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах. 

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#политика
#новости
#грипп
#здоровье
#общество
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Финляндия отказалась от политических дискуссий с Россией по ситуации на границе
Премьер Орпо: Финляндия не планирует дискуссий с РФ по ситуации на границе
25 ноября 2023, 12:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Финляндии не собирается вести политические дискуссии с Россией, касаемо ситуации на восточной границе. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова приводит финское общественное вещание Yle.
Политик отметил, что Финляндия готова исключительно к ведению диалога на дипломатическом уровне, никаких политических дискуссий не предполагается. 

Орпо также добавил, что финская сторона не намерена способствовать переговорам по ситуации на границе. 

Ранее погранохрана Финляндии сообщала, что российские и финские пограничные уполномоченные представители регулярно встречаются для ведения переговоров. Однако на данный момент прийти к конкретным решениям для урегулирования ситуации на границе не удалось. 

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#финляндия
#россия
#граница
#переговоры
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ХАМАС передал Израилю список второй группы заложников
25 ноября 2023, 12:07

Фото: istock / e-crow

Израиль получил от боевиков палестинского движения ХАМАС список второй группы заложников.
Людей могут освободить во второй день перемирия, пишет газета Times of Israel.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что список получили накануне вечером. После проверки лиц, которые были указаны в списках, сотрудники службы безопасности уведомили родственников заложников.

Сообщается, что списке 13 имен, но СМИ призвали не обнародовать данные людей до их возвращения в Израиль.

25 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман сообщил, что в плену у боевиков находятся около 215 заложников. По его словам, в некоторых случаях неизвестно, живы ли пленники или погибли.

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#хамас
#израиль
#политика
#заложники
#новости
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В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом Финляндией КПП
Губернатор Чибис: 55 мигрантов отправятся к открытому КПП между РФ и Финляндией
25 ноября 2023, 10:16

Фото: iStock/kodda

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал об обстановке на закрытом ранее КПП «Салла», где несколько сотен мигрантов ожидали очереди на пересечение границы с Финляндией.
По словам главы региона, обстановка на закрытом пропускном пункте урегулирована. 

Так, 200 человек будут направлены на автобусах в Санкт-Петербург, а ещё 55 будут отправлены на открытый КПП на севере Мурманской области. 

Чибис отметил, что люди, отправленные в Петербург, решили остаться в России. Для этого у них есть все документы, подтверждающие законность пребывания в России. 

Напомним, что в пятницу финские власти объявили о том, что на границе с Россией останется открытым лишь один контроль-пропускной пункт – МАПП «Лотта» на севере российского региона. 

Также Чибис отметил, что в четверг, перед закрытием КПП «Салла» пересечь границу с Финляндией успели 58 человек. 

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#россия
#финляндия
#граница
#контроль
#мигранты
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Экс-посол Украины Чалый считает, что Киев должен подать в суд на Польшу
25 ноября 2023, 08:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе.
Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью NTA. По его словам, решение вопросов с Польшей для Украины тренировка. 

«Даже когда разблокируют (границу), будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — считает Валерий Чалый, пишет РИА Новости. 
По его словам, европейские «друзья» Киева в первую очередь стремятся отстоять свои интересы. Такое положение дел может помешать вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин. 

Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.

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#польша
#украина
#новости
#политика
#суд
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Зеленский: Украине нужны три победы на Западе
25 ноября 2023, 04:41

Украине нужно три победы на Западе для сохранения помощи союзников и решения важных задач, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.
Первый вызов заключается в том, чтобы «добиться успеха с Конгрессом США, что является непростой задачей», заявил шестой президент Украины. Второй вызов — выделение Евросоюзом помощи официальному Киеву на сумму 50 млрд евро.
Наконец, третьей задачей является открытый диалог о членстве Украины в ЕС.



Ранее издание The American Conservative сообщило, что Зеленский начал осознавать, что его союзники все меньше верят в благоприятный для Киева исход конфликта. В публикации отмечалось, что в нынешних условиях, когда Вооруженные силы Украины несут потери, а у союзников киевского режима заканчивается терпение, нужно переходить к дипломатии.

Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#евросоюз
#конгресс сша
#помощь
#владимир зеленский
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Северная Македония на три дня открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
25 ноября 2023, 04:21

Фото: Oleksandr_Filon

Северная Македония разрешит самолетам из России прибывать в страну в течение трех дней на случай визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встречу глав МИД ОБСЕ, которая должна пройти в столице страны Скопье с 29 ноября по 1 декабря 2023 года. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.
«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации <...> В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на прилет и посадку российского самолета», — говорится в соответствующем сообщении правительства Северной Македонии.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ОБСЕ должна обеспечить полноценное участие в саммите в Скопье всех сторон.

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#россия
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У США почти не осталось оружия для отправки на Украину
Полковник Макгрегор: США отправили Украине почти все запасы вооружения
25 ноября 2023, 03:00

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтону украинскому режиму. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы отправили на Украину почти все наши военные запасы, системы вооружений и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много»,— написал полковник в социальной сети X (бывший Twitter), сделав на этом основании вывод, что Киев практически проиграл войну.

Ранее украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что бюджет страны может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса в 2024 году. Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.

Не так давно американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#украина
#дуглас макгрегор
#сша
#боеприпасы
#вооружение
#поставки
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Бюджет Украины лишь наполовину готов выдержать оборонную нагрузку
Министр Камышин: Бюджет Украины только наполовину закроет потребности обороны
25 ноября 2023, 00:34

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

Бюджет Украины может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса страны в 2024 году, заявил в своём Telegram-канале украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
«Государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооружённых сил Украины (ВСУ) — на данный момент средств хватает на контрактацию только примерно половины возможностей рынка», — отметил министр.

Кроме того, по словам Камышина, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом.По этой причине Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок вооружения со стороны своих западных партнеров.

Ранее американский телеканал ABC сообщил, что поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам источника телеканала, в Вашингтоне до последнего уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это всё-таки произошло.

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#украина
#поставки
#оружие
#вооружение
#бюджет
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