Президент Сирии Асад официально поддержал палестинцев в войне с Израилем

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Президент Сирии Башар Асад подчеркнул свою поддержку Палестине и выразил готовность поддерживать «борьбу палестинцев против израильской оккупации». Эти заявления были сделаны им в ходе встречи с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в Дамаске, передает РИА Новости.
«Сирия неизменно поддерживает борьбу палестинцев за создание независимого государства и против израильской оккупации», - заявили в официальном Telegram-канал канцелярии сирийского президента.Асад также подчеркнул необходимость прекращения преступлений, совершаемых Израилем против палестинских граждан, которые продолжаются на протяжении более 70 лет.
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Артем Кузьмин