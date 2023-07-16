Президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах

Фото: istockphoto/PeterHermesFurian
Президент Сирии Башар Асад заявил, что перед его страной и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
В воскресенье, 16 июля, глава кабинета министров Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом. Состоялась его встреча с президентом Башаром Асадом, передает РИА Новости. В ходе переговоров высокие стороны обсудили состояние двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Башар Асад отметил общность проблем, с которыми сталкиваются две страны, выделив среди них борьбу с терроризмом. Президент Сирии также отметил, что некоторые соседние страны были непосредственно вовлечены в поддержку терроризма, руководствуясь идеологическими либо экспансионистскими соображениями.
Премьер-министр ас-Судани согласился с тем, что у Ирака и Сирии существуют общие проблемы, над которыми страны сообща работают. Он также подчеркнул необходимость координации действий в некоторых сферах.
Читайте также:
США ввели санкции против трех двоюродных братьев лидера Сирии за торговлю наркотиками
Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Асада
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии
Башар Асад отметил общность проблем, с которыми сталкиваются две страны, выделив среди них борьбу с терроризмом. Президент Сирии также отметил, что некоторые соседние страны были непосредственно вовлечены в поддержку терроризма, руководствуясь идеологическими либо экспансионистскими соображениями.
Читайте также:
США ввели санкции против трех двоюродных братьев лидера Сирии за торговлю наркотиками
Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Асада
Асад поддержал идею расширения военного присутствия России в Сирии
Александр Бойцов