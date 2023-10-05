Президент Словакии выступила против оказания военной помощи Украине

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Президент Словакии Зузана Чапутова решила остановить предоставление нового пакета военной помощи Украине до созыва парламента. Причиной этому стала победа партии Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо на парламентских выборах. Информацию сообщает портал Dennik N.
Издание сообщает, что Минобороны Словакии должно было отправить Украине очередной пакет помощи, который утвердило прежнее правительство. Но Чапутова отказалась утверждать решение в связи с необходимостью уважения результатов демократических выборов. Президент призвала дождаться формирования новой коалиции.
Напомним, партия Smer-SD пообещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президента страны, избегание позиций партий может создавать досадные прецеденты на будущее.
Ранее политолог Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что для Запада означает победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, партия Smer-SD пообещала избирателям «не давать Украине ни одного патрона». По мнению президента страны, избегание позиций партий может создавать досадные прецеденты на будущее.
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Алина Юрчак