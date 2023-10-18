Президент США Байден прибыл в Израиль

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Президент США Джо Байден прилетел с визитом в Израиль в среду, 18 октября.
Вот вторник госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ABC News, рассказал, что визит Байдена должен продемонстрировать поддержку Израиля. Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Байден будет координировать свои действия с израильскими партнерами для освобождения заложников. Также Байден может посетить Египет в ближайшее время.
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«Во время поездки Байден услышит от Израиля, как он будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи, которая не принесет пользы ХАМАСУ»,-сказал Блинкен.
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Мария Фирсова