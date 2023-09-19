Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором

Фото: istock / donfiore
Президент США Джо Байден публично раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Во время мероприятия по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Джо Байден сказал журналистам, что станет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин». Глава РФ ранее отвечал на высказывания в его сторону словами «кто как обзывается, тот так и называется».
Нынешний президент США также добавил, что бывший президент Америки Дональд Трамп склоняется перед Россией.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что запуск процедуры импичмента преследует цель затормозить работу федерального правительства.
Читайте также:
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов
«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ
Нынешний президент США также добавил, что бывший президент Америки Дональд Трамп склоняется перед Россией.
Читайте также:
Госдолг США впервые в истории превысил отметку в 33 триллиона долларов
В США предрекли катастрофу в случае введения американских военных на Украину
«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ
Алина Юрчак