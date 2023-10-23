Президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед парламентом страны с предложением ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации страны.
Отмечается, что Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО 23 октября 2023 года.
В настоящее время он передан на рассмотрение Великому национальному собранию Турции.
Напомним, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае прошлого года. Однако страна не получила одобрения на членство в альянсе от Венгрии и Турции.
Анкара всё же приняла решение ратифицировать договор после выполнения шведской стороной обещаний по борьбе с террористической деятельностью. В частности речь идёт о прекращении акций с сожжением Корана.
Отмечается, что Венгрия пока не собирается проводить голосование о приёме Швеции в ряды НАТО.
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В настоящее время он передан на рассмотрение Великому национальному собранию Турции.
Анкара всё же приняла решение ратифицировать договор после выполнения шведской стороной обещаний по борьбе с террористической деятельностью. В частности речь идёт о прекращении акций с сожжением Корана.
Отмечается, что Венгрия пока не собирается проводить голосование о приёме Швеции в ряды НАТО.
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Анастасия Чинкова