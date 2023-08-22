Президент Турции Эрдоган приедет в Россию

Фото: сайт Кремля
Эрдоган приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным о зерновой сделке.
Турецкое новостное агентство Yeni Şafak, ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера, пишет, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в планах нанести визит в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из главных вопросов станет возобновление зерновой сделки.
До этого некоторые СМИ писали о вероятной встрече Путина и Эрдогана в Турции.
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«По информации, полученной из президентских источников, визит Эрдогана станет важнейшим шагом для продолжения реализации соглашения о «зерновом коридоре», — пишет Yeni Şafak.
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Мария Фирсова