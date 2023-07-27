Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи

Польша не воспринимает в серьёз слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти на экскурсию в Варшаву и Жешув. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.