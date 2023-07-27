Президент Уганды предложил России сотрудничество в сфере нефтедобычи

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени на встрече с Владимиром Путиным предложил организовать участие российских энергетических компаний в освоении нефтяных месторождений Восточной Африки. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в рамках форума «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго соглашение об установлении статуса городов-побратимов.
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Анастасия Чинкова