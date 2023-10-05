Президент Украины Зеленский прилетел в Испанию

Владимир Зеленский прибыл в Испанию, чтобы просить помощи в укреплении ПВО.
Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества, пишет «РБК-Украина». По его словам, он будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».
Особое внимание президент Украины обещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.
Накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.
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Особое внимание президент Украины обещал уделить проблеме экспорта украинского зерна и обеспечения защиты свободы мореходства.
«Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — написал Зеленский.Ранее экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране.
Накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.
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Мария Фирсова