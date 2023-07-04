Президент Украины Зеленский обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию в России

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых была рассмотрена ситуация в России. Зеленский поделился информацией о данном разговоре на своем канале в Telegram.
«Мы подробно обговорили вопросы, касающиеся ситуации в России, а также событий на линии фронта. Необходимо принимать решительные меры как в военном, так и в политическом аспектах. В этом контексте крайне важно, чтобы саммит в Вильнюсе принес конкретные результаты», — акцентировал внимание украинский лидер.Кроме того, Зеленский охарактеризовал свою встречу с французским президентом как «продуктивную и ценную».
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