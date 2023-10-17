Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг заявил, что Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике. Об этом глава Вьетнама сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла на полях III Международного форума «Один пояс, один путь».
Во Ван Тхыонг подчеркнул, что во Вьетнаме придают большое значение стратегическому партнерству и тесной связи, которые существуют между государствами на протяжении долгих лет.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Путин отметил, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот между государствами вырос более чем на 6 процентов.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе. Путин отметил, что за первые 6 месяцев этого года товарооборот между государствами вырос более чем на 6 процентов.
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Екатерина Коршунова