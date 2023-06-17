Президент ЮАР призвал Россию и Украину начать переговоры

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«Настало время обеим сторонам начать переговоры и завершить эту войну, потому что эта война влечет за собой нестабильность и вред самым разным странам по всему миру», - прокомментировал ситуацию Рамафоса.
Напомним, президент Сенегала Маки Салл, в рамках встречи африканской делегации в Санкт-Петербурге, назвал главное условие для диалога России и Украины. «Соблюдение устава ООН – это условие для диалога России и Украины», - заявил Салл.
Ранее «Радио 1» сообщало, как российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина и Запад водили Россию за нос. По словам главы РФ, минские соглашения не исполнялись.