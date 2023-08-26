Президент Южной Осетии призвал Грузию ответить за военную агрессию 2008 года

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Президент республики Алан Гаглоев считает, что Грузии нужно признать ответственность за военные преступления против Южной Осетии 2008 года.
Гаглоев заявил, что Грузии необходимо подписать соглашение о неприменении силы и демаркировать границы. В данный момент страны коммуницируют только в рамках Женевских дискуссий.
По словам Гаглоева, пока нет юридических гарантий ненападения, разговаривать о других вещах не имеет смысла.
8 августа 2008 года Грузия вторглась в Южную Осетию. Нескольких дней местные жители прятались от обстрелов в подвалах. В конфликт вмешались российские миротворцы. Спецоперацию по принуждению к миру продолжалась 5 дней. 26 августа РФ признала независимость Южной Осетии. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию своими регионами.
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«Позиция Южной Осетии неизменна. В первую очередь, Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления», –сказал Гаглоев в своей речи, которая была посвящена 15-летию признания РФ независимости страны.
8 августа 2008 года Грузия вторглась в Южную Осетию. Нескольких дней местные жители прятались от обстрелов в подвалах. В конфликт вмешались российские миротворцы. Спецоперацию по принуждению к миру продолжалась 5 дней. 26 августа РФ признала независимость Южной Осетии. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию своими регионами.
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Мария Фирсова