Президенты России и Уганды договорились о строительстве АЭС

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Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени и президент России Владимир Путин договорились о совместном строительстве АЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Также президент африканской страны уточнил, что проект уже реализуется.
Кроме того, Мусевени выразил желание сотрудничать с Россией в сфере производства электрических аккумуляторов, поскольку в Уганде имеется сырье. Развитие этой отрасли будет хорошей инвестицией для России, подчеркнул собеседник Путина.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров глав государств, президент Уганды предложил российским энергетическим компаниям принять участие в поиске и освоении нефтяных месторождений Восточной Африки.
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Кроме того, Мусевени выразил желание сотрудничать с Россией в сфере производства электрических аккумуляторов, поскольку в Уганде имеется сырье. Развитие этой отрасли будет хорошей инвестицией для России, подчеркнул собеседник Путина.
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Анастасия Чинкова