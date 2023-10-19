Президенты США и Египта договорились о доставке гумпомощи в Газу

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Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и его американский коллега провели телефонные переговоры. Во время беседы они договорились о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на постоянной основе.
В организации ранее заявляли, что переселение миллиона человек на север сектора Газа, на котором настаивал Израиль, приведет к неминуемой гуманитарной катастрофе. Глава министерства иностранных дел Египта Самех Шукри отмечал, что израильское правительство пока не предоставило возможности открытия КПП «Рафах» со стороны сектора Газа, чтобы дать возможность доставки гуманитарной помощи или выхода граждан третьих стран.
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Александр Бойцов