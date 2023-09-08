Объяснена задержка сообщений для избирателей дистанционного голосования в Москве

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Совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко объяснил почему на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) задерживаются СМС.
Сообщения для авторизации на портале электронного голосования приходят с опозданием по причине кибератаки на серверы службы, доставляющей сообщения. Титаренко добавил, что ход голосования эта ситуация не изменит. Изначально предполагалось, что причиной стал большой наплыв голосующих.
Напомним, что голосование по выбору мэра Москвы продляться 3 дня, до 10 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 до воскресенья.
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«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать.» , — рассказал Титаренко ТАСС.
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Алина Юрчак