«Придется балансировать»: В США раскрыли страшные перспективы для Украины

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Предвыборная гонка, начавшая в США, может нанести серьезный ущерб по Украине, заявил отставной американский полковник Джан Джентил в интервью для Newsweek.
«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», - прокомментировал ситуацию Джентил.
Второй собеседник СМИ, генерал в отставке Гельмут Ганзер заявил, что нынешнему лидеру США Джо Байдену придется ловко балансировать между двумя вещами - желанием продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и стремлением не растерять голоса будущих избирателей.
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Евгения Парфентьева