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«Придется балансировать»: В США раскрыли страшные перспективы для Украины

Newsweek: Предвыборная гонка в США может привести к снижению поддержки Украины
06 октября 2023, 15:03
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Предвыборная гонка, начавшая в США, может нанести серьезный ущерб по Украине, заявил отставной американский полковник Джан Джентил в интервью для Newsweek.
«Если американцы не смогут идти в авангарде помощи, то дальнейший ход конфликта выглядит не самым лучшим образом для Украины», - прокомментировал ситуацию Джентил.

Второй собеседник СМИ, генерал в отставке Гельмут Ганзер заявил, что нынешнему лидеру США Джо Байдену придется ловко балансировать между двумя вещами - желанием продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины и стремлением не растерять голоса будущих избирателей.


При этом, оба спикера сошлись в одном - президентские выборы 2024 года уже оказали серьезной влияние на американскую помощь Киеву.

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Посол Кипра Йоргаллис прибыл в МИД России и провел там 20 минут
06 октября 2023, 15:15

Фото: istock / Jean-Marc Pierard

Посол Кипра Кипрос Йоргалли прибыл по вызову в министерство иностранных дел России и пробыл там всего 20 минут. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По информации издания, дипломата вызвали в МИД по причине связи с задержанным в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Йоргалли прибыл в здание ведомства и покинул его уже спустя 20 минут и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в российском посольстве в Норвегии сообщалось, что чиновники страны манипулируют фактами истории, и позволяют себе неслыханные выпады в адрес России. 

Также, ранее российское дипломатическое представительство в Канаде направило ноту правительству государства из-за приветствия в парламенте Канады украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США
Лукашенко заявил, что США торопят контрнаступление ВСУ
06 октября 2023, 15:14

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины увязли в своем контрнаступлении, а США стараются их торопить, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

По словам президента Белоруссии, контрнаступление ВСУ увязло и стоит на месте. В то же время власти США торопят украинцев, поскольку победа Киева в конфликте необходима им для сохранения авторитета. В настоящий момент американская администрация рассматривает все возможные решение, вплоть до приостановки поддержки Зеленского, заключил Лукашенко.

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Международное сообщество услышало посыл России на ГА ООН, заявили в МИД
Вершинин: международное сообщество услышало посыл России на полях ГА ООН
06 октября 2023, 15:00

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что посыл российской стороны, который прозвучал на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был услышан и понят международным сообществом. Об этом Вершинин сообщил на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».
Вершинин отметил, что делегация РФ ощутила поддержку со стороны представителей других государств на полях ООН в рамках двусторонних контактов и многосторонних встреч. Он также добавил, что акцент, который сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был четким, его услышали многие. 

Вершинин подчеркнул, что слова Лаврова были «подчас может быть и жесткими в определении тех вызовов и опасностей, с которыми сегодня необходимо справляться международному сообществу».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Запад сегодня — это «империя лжи» из-за своей тотальной недоговороспособности и привычки нарушать обещания. 

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#запад
#рф
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«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая помощь у Запада
06 октября 2023, 14:44

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«В медиа сложился его образ как попрошайки. Мол, это несолидно — президент Украины только и делает, что выпрашивает помощь у других государств. Но он ведет себя абсолютно правильно. Украину США определили жертвой, пообещав ей максимальную поддержку. И украинские власти согласились на эту роль», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Ранее Зеленский, на полях саммита в Гренаде, заявил, что Европа должна стать самостоятельной от политического торнадо в США. С душераздирающей тирадой Зеленский выступил, когда в очередной раз просил у европейских партнеров оружие и технику для ВСУ. В завершении он отметил, что Европа и Украина вместе должны продолжить защищать западные ценности.

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Встречу лидеров Европы в Гранаде назвали провалом
Politico: Встреча 50 лидеров ЕС в Гранаде закончилась провалом
06 октября 2023, 14:21

Фото: istock / artJazz

Встреча лидеров стран Европы в испанской Гранаде закончился без какой-либо конкретики. Информацию сообщает издание Politico. Отмечается, встреча стала провальной на фоне больших ожиданий.

«Саммит, на который приехали около 50 европейских лидеров, десятки помощников и легионы журналистов, закончился провалом», – пишет издание.
Politico обращает внимание на то, что в рамках саммита состоялись десятки двухсторонних встреч, но они не помогли снижению напряжения вокруг ситуаций в Косово, Нагорном Карабахе и армянско-азербайджанских отношений из-за отсутствия ключевых фигур, в частности, азербайджанского президента Ильхама Алиева и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Помимо этого, издание сообщает, что организаторы отменили запланированную ранее конференцию, в которой должны были принять участие около 700 журналистов. Испанская сторона не стала комментировать отмену пресс-конференции, но издание со ссылкой на европейского дипломата предполагает, что в заявлениях для прессы практически не было нужны, поскольку в ходе саммита участники не смогли решить «важные вопросы».

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Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым
Песков: Путин и Мирзиеев проведут переговоры и подпишут рабочие документы
06 октября 2023, 14:07

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в пятницу. Информацию передает РИА Новости.

«Сегодня большой день российско-узбекистанских отношений. С официальным визитом в России находится президент Узбекистана Мирзиеев, сегодня день контактов на высшем уровне в Большом Кремлевском дворце», — заявил представитель Кремля журналистам.
Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

Кроме того, на встрече пройдет подписание рабочих документов и будут сделаны заявления для СМИ.

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#узбекистан
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Песков: Российские военные не наносят удары по гражданским целям
06 октября 2023, 13:52

Фото: kremlin.ru

Российская армия работает только по военным целям и не наносит удары по гражданской инфраструктуре, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят удары по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Напомним, 5 октября по кафе в селе Гроза Харьковской области был нанесен ракетный удар. В результате, погиб 51 человек. В СМИ этот случай называют самым массовым по количеству жертв среди мирного населения с начала специальной военной операции. Кто именно совершил это преступление - в настоящий момент устанавливается.

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Песков: представители США и Британии пришли на заседание клуба «Валдай»
06 октября 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба «Валдай», однако их было меньше. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков подчеркнул, что на данный момент заметно повышение интереса к клубу «Валдай» со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира. Пресс-секретарь президента добавил, что большой интерес к клубу сохраняется, однако состав участников изменчив. 

Напомним, выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» длилось 3 часа 40 минут. 

В этом году заседание клуба «Валдай» проходило со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех. 

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Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани
Песков: Путин встретится с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября
06 октября 2023, 13:46

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани 10 октября в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.

«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака ас-Судани», — заявил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что переговоры пройдут в формате рабочего завтрака.
Кроме того, на следующий день, 11 октября Путин и Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее Президент США Джо Байден перепутал Украину и Ирак в разговоре с журналистами заявив, что Путин проигрывает войну в Ираке. Позже Дмитрий Песков прокомментировал его оговорки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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