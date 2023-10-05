«Придется просить мира»: На Западе предрекли исход украинского конфликта

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Отсутствие западной помощи вынудит президента Украины Владимира Зеленского просить мира на невыгодных условиях, об этом историк Хал Брэндс написал в статье для Bloomberg.
«Даже при самом благоприятном исходе «самоустранение» Соединенных Штатов поставит Украину в патовую ситуацию. А в худшем случае оно повлечет за собой постепенную сдачу позиций, и Киеву придется запросить мира на невыгодных условиях», - прокомментировал ситуацию Брэндс.
По словам историка, восполнить дефицит, который создастся при отсутствии западной помощи, попробуют другие западные страны, однако, их ресурсов также не хватит на долгосрочную поддержку конфликта.
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