Пригожин остановил «марш справедливости» ЧВК «Вагнер»

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По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Тогда 23 июня бойцы компании вышли на «марш справедливости». Он подчеркнул, что сейчас наступил тот момент, когда может пролиться много крови.
«Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», - заявил Пригожин.
Напомним, ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выдвинул условия и заявил, что собирается идти на Москву. Его военные будут блокировать Ростов-на-Дону до тех пор, пока у ним на переговоры не выйдет начальник Генштаба и министр обороны РФ. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию со своим коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и уговорил его остановить продвижение техники ЧВК на территории России, чтобы избежать кровавой бойни.