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Пригожин посетил саммит «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге

27 июля 2023, 12:51

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на саммите «Россия - Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, там он встретился с представителями Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.
Он выложил в своей соцсети фото, подтверждающие присутствие Пригожина на саммите. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» провел переговоры с высокопоставленными лицами и военными из африканской республики, которые отметили высокую эффективность военных его компании.

«Господин посол поделился со мной первыми фото с саммита «Россия-Африка». Видим знакомые лица», — подписал фотографию Сытый.

Напомним, ранее генерал армии США в отставке Роберт Абрамс заявил, что Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа.

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#чвк
#переговоры
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Эксперт Себелев рассказал, что получают мигранты в России
27 июля 2023, 12:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель АНО «Национальный Центр Интеграции» Виктор Себелев перечислил все блага, которые получают мигранты в России, а также привёл статистику преступности.
Эксперт сообщил, что приезжим, получившим разрешение на временное проживание или вид на жительство, доступны: неотложная медпомощь, бесплатное медицинское обслуживание в рамках ОМС, пособие при рождении ребёнка, приданое для новорождённых в Москве, дополнительные выплаты во время беременности и после рождения ребёнка.

Также специалист в беседе с «Царьградом» добавил, что мигранты могут получать пособия по безработице, пенсии, имеют право на бесплатную запись детей в детские сады и школы, а также их дети зачисляются на бюджетные места в высших учебных заведениях.

Кроме того, уточняется, что мигранты наравне с россиянами должны выплачивать НДФЛ в размере 13%. Однако за 2022 год выходцы из других стран заплатили всего 2% налогов от общей суммы, внесённой москвичами.

И, в заключение, Себелев указал на преступления, совершённые иностранцами и лицами без гражданства в Москве. Они составляют 17,1% от общего числа правонарушений в столице.

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#выплаты
#мигранты
#пособия
#право
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Комитет Совета Федерации поддержал закон об изменении правил призыва
27 июля 2023, 12:30

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал закон о внесении изменений правил призыва, в частности, о повышении призывного возраста до 30 лет. Об этом сообщил член комитета Константин Басюк.
Депутаты Государственной думы 25 июля приняли этот закон во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости. В комитете верхней палаты парламента его поддержали единогласно. Согласно новой редакции закона, призыву на военную службу с 2024 года будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет, а не до 27, как было ранее. Те, кому 27 лет исполнится в 2023 году, будут автоматически зачислены в запас.

Константин Басюк также добавил, что комитет поддержал закон о запрете выезда из страны призывникам, после того, как они получат повестки. Предполагается, что этот закон будет рассмотрен на заседании Совета Федерации в пятницу, 28 июля.

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#закон
#депутаты
#страны
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Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
27 июля 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.
«В ближайшие месяцы Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку», - заявил президент на саммите Россия-Африка.

Таким образом, в ближайшие четыре месяца российское зерно бесплатно отправится в Зимбабве, Сомали, Эритрее, Буркина-Фасо. По словам главы государства, Россия сможет пойти на такой шаг благодаря ожидаемому рекордному урожаю.

Путин также отметил, что За год зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна. Однако порядка 70% этих грузов получили страны Евросоюза, которые и так имеют высокий доход. При этом беднейшие страны Африки получили менее одного миллиона грузов, предусмотренных зерновой сделкой.

Еще в марте текущего года Путин заявил, что, если Россия решит не продлевать зерновую сделку, то направит запланированный объем крупы в Африку бесплатно. 


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#россия
#африка
#зерно
#президент
#страны
#сделки
#путин
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В Кремле анонсировали заявление Путина
Песков анонсировал заявление Путина по итогам саммита Россия-Африка
27 июля 2023, 11:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка, сообщает «ТАСС».
По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.   

Точное время выступления президента Песков не назвал. 

Ранее стало известно, что Владимир Путин написал статью для африканских СМИ. По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении.

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#дмитрий песков
#владимир путин
#саммит
#африка
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Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами
27 июля 2023, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, при этом отношения должны быть основаны на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.
«Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», - сказал Путин в рамках трехсторонней встречи.

Президент подчеркнул, что Россия, безусловно, открыта для сотрудничества с Союзом Коморских островов во всех сферах. Также Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.

Напомним в «Экспофоруме» состоялась трёхсторонняя встреча Путина с Председателем Африканского союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и Председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

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#россия
#африка
#президент
#встреча
#заявление
#путин
#песков
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Путин поддержал инициативу Африканского союза стать участником G20
27 июля 2023, 11:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.
«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати"», - заявил Путин на встрече с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Президент подчеркнул, что данное решение будет принято на саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели.

Он также отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами Коморских островов, а отношения основываются на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

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#россия
#президент
#путин
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Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере
27 июля 2023, 11:32

Фото: сайт Кремля

В Нигере произошел военный переворот, в результате которого был смещен со своего поста президент страны Мохамед Базум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация обсуждается и будет обсуждаться на форуме и саммите Россия - Африка, проходящем в Санкт-Петербурге.
В разговоре с журналистами представитель кремлевской администрации отметил, что события такого масштаба, конечно, невозможно обойти вниманием. Переворот устроили гвардейские офицеры, напоминает сетевое издание URA.RU. Они объявили о смещении президента Базума и закрытии границ страны. В настоящее время президент заключен под стражу. Причиной мятежа называют желание главы государства отправить в отставку командующего гвардией.

Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита. Он также добавил, что этим событиям наверняка будет уделяться внимание и во время последующих мероприятий саммита.

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#президент
#страны
#дмитрий песков
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Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
27 июля 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, очень напоминающие американские дроны. Такая информация следует из фотографий ЦТАК.
25 июля военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. 27 июля Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Внимание Шойгу особенно привлекли два образца БПЛА, фотографии которых представлены в полёте, что указывает на то, что КНДР разработала и уже провела их испытания.

Согласно данным южнокорейского агентства Рёнхап, один из беспилотников похож на американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper. При этом другой идентичен разведывательному RQ-4 Global Hawk, что их можно спутать. По предварительным данным, для создания этих БПЛА была использована информация, полученная от хакеров.

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#кндр
#переговоры
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Депутат Милонов предложил создать компьютерную игру, обучающую работе оператора БПЛА
27 июля 2023, 10:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать компьютерную симулятор-игру, в которой можно получить навыки работы оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, компьютерные игры могут помочь в воспитании подрастающего поколения, в прививании им патриотизма, а также поспособствуют выбору будущей профессии.

«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — предаёт RT обращение Милонова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Депутат подчеркнул, что необходимо создать реалистичную графику, чтобы максимально точно передать деятельность специалистов этой отрасли.

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Подмосковье ищет медработников