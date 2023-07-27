Пригожин посетил саммит «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на саммите «Россия - Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, там он встретился с представителями Центральноафриканской Республики. Об этом сообщил глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.
Он выложил в своей соцсети фото, подтверждающие присутствие Пригожина на саммите. Кроме того, основатель ЧВК «Вагнер» провел переговоры с высокопоставленными лицами и военными из африканской республики, которые отметили высокую эффективность военных его компании.
Напомним, ранее генерал армии США в отставке Роберт Абрамс заявил, что Пригожин уже убит либо же сидит в тюрьме после провалившегося мятежа.
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«Господин посол поделился со мной первыми фото с саммита «Россия-Африка». Видим знакомые лица», — подписал фотографию Сытый.
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Элина Позднякова