Пригожину вернули найденные при обыске 10 миллиардов рублей

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Основателю частной военной компании «Вагнер» получил назад найденные при обыске в Санкт-Петербурге 10 миллиардов рублей. Об этом пишет портал 78.ru.
Также конфискованная техника из здания медиахолдинга «Патриот».
Известно, что бизнесмен распустил медиахолдинг «Патриот». После ликвидации компании перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Сотрудникам уже объявили об увольнении всего штата.
Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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Известно, что бизнесмен распустил медиахолдинг «Патриот». После ликвидации компании перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Сотрудникам уже объявили об увольнении всего штата.
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Андрей Гаврилов