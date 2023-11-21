Прилепин не верит, что самолёт Пригожина взорвался из-за ручных гранат

Российский писатель и политик Захар Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, согласно которой на борту его самолета взорвались ручные гранаты. Об этом Прилепин, который сейчас сам находится в больнице после недавнего покушения на него, рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.