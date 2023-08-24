Принц Гарри приедет в Британию перед годовщиной смерти Елизаветы II

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Принц Гарри намерен посетить Великобританию для участия в мероприятии по вручению благотворительных премий, которое будет организовано накануне первой годовщины кончины королевы Елизаветы II. Информацию об этом приводит издание The Times.
Согласно публикации, Гарри не собирается встречаться с другими представителями королевской семьи во время своего визита.
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Артем Кузьмин