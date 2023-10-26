«Пришло время преподать им урок»: Израиль объявил войну ООН

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Ближневосточный кризис продолжает усугубляться. Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции в секторе Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и о том, как слова генсека ООН об «оккупации палестинцев» привели к дипломатическому скандалу.
В Израиле потребовали отставки генсека ООН после слов о Палестине
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека организации покинуть свой пост. Такому заявлению предшествовали слова Антониу Гутерриша о том, что палестинцы на протяжении 56 лет живут в условиях «удушающей оккупации». Высказывание генсека вызвало неоднозначную реакцию со стороны израильских властей, которые заявили, что оправдывающий массовое убийство женщин и детей, не должен занимать пост госсекретаря ООН. Израиль также заявил о намерении прекратить выдачу виз представителям ООН.
«После его заявлений (Гуттериша – прим. редакции) мы откажем представителям ООН в выдаче виз. Мы уже отказали в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Пришло время преподать им урок», — заявил Эрдан.Вскоре генсек ООН поспешил оправдаться и заявил, что его слова неправильно поняли. Он пояснил, что акты терроризма, совершенные группировкой ХАМАС, оправдать нельзя, о чем он заявил в начале своего выступления. Гутерриш также добавил, что не оправдывает действия палестинского движения.
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, сообщил на своей странице в социальной сети Х, что отменил грядущую двустороннюю встречу с Генсеком ООН на фоне его высказываний.
Израильские танки вошли в сектор Газа
Армия Израиля вошла на территорию сектора Газа и совершила рейд с помощью танков. Соответствующая информация размещена в телеграм-канале ЦАХАЛа. Прежде сообщалось, что Израиль намерен провести на территории анклава наземную военную операцию. Предполагается, что вылазка израильских военных была осуществлена в рамках подготовки к действиям в регионе.
Представители израильской армии обороны сообщили, что солдаты нанесли удары по инфраструктуре группировки ХАМАС и подготовили поле боя, после чего покинули сектор Газа.
Политолог Бридже спрогнозировал дальнейшую эскалацию ситуации на Ближнем Востоке
Последние новости войны в Израиле
Израильские военные продолжают наносить массированные удары по территории сектора Газа. В результате попадания снаряда в здание торгового центра, погибли 15 человек.
Продолжается противостояние на границе Израиля с Ливаном. ЦАХАЛ и члены группировки «Хезболла» ведут взаимные обстрелы.
Международный терминал аэропорта Алеппо в Сирии снова оказался под ударом. ЦАХАЛ открыл огонь по позициям арабской армии в провинции Деръа.
Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в Совбезе ООН
Американский проект резолюции предусматривал решительное осуждение действий палестинской группировки ХАМАС и закрепление права Израиля на самооборону. Однако пункт о прекращении огня документ не включал. Россия и Китай наложили вето на резолюцию США. Аналогичное решение приняли ОАЭ.
Ранее на заседании Совбеза ООН была представлена российская резолюция по ближневосточному конфликту. Она предусматривала немедленное прекращение огня и создание условий для безопасной эвакуации мирных жителей. Совбез ООН выступил против принятия документа.
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