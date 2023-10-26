«Пришло время преподать им урок»: Израиль объявил войну ООН

Ближневосточный кризис продолжает усугубляться. Очередное обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло 7 октября, когда вооруженные члены группировки ХАМАС вторглись на израильские территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении военной операции в секторе Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне конфликта и о том, как слова генсека ООН об «оккупации палестинцев» привели к дипломатическому скандалу.